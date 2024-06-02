به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد در شهرستان سمنان و طی دو شب برگزار می‌شود.

امشب ۱۳ خردادماه نخستین ویژه برنامه سالگرد ارتحال امام (ره) همراه با نماز مغرب و عشا در مسجد المهدی (عج) سمنان برگزار خواهد شد.

فردا ۱۴ خردادماه مجدداً مراسم گرامی داشت یاد امام (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد همچنین شهدای عرصه خدمت همراه با نماز مغرب و عشا در مهدیه اعظم سمنان برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان از عموم مردم شهید پرور شهرستان سمنان دعوت کرده تا در این دو مراسم حضور به هم رسانند.

این دو مراسم در زمره مراسم محوری نیمه خرداد در سراسر استان سمنان نیز محسوب می‌شود.

حشمت الله قنبری استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام و همچنین حجت الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان و کارشناس مسال دینی و سیاسی، سخنرانان این مراسم هستند.