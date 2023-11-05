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کد مطلب 5930993
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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

تظاهرات مردم کانادا در حمایت از مقاومت مردم فلسطین

تظاهرات مردم کانادا در حمایت از مقاومت مردم فلسطین

هزاران نفر از حامیان فلسطین و موافقان آتش بس در غزه در پایتخت کانادا حضور یافتند.

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