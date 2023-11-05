دریافت 7 MB کد مطلب 5930993 https://mehrnews.com/x33rdH ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴ کد مطلب 5930993 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴ تظاهرات مردم کانادا در حمایت از مقاومت مردم فلسطین هزاران نفر از حامیان فلسطین و موافقان آتش بس در غزه در پایتخت کانادا حضور یافتند. کپی شد مطالب مرتبط تجمع بزرگ مردم آفریقای جنوبی در حمایت از مردم فلسطین نبرد شدید قسام با دشمن صهیونیست در شمال غرب غزه/ ۳ تانک دیگر منهدم شدند به وقت سرگیجه؛ اسرائیل بایدن را به دردسر بدی انداخته است سرنگونی پهپاد اسرائیلی به دست مقاومت لبنان/ پادگان آویویم هدف قرار گرفت برچسبها کانادا فلسطین مقاومت فلسطین غزه جنگ غزه رژیم صهیونیستی
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