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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

سرنگونی پهپاد اسرائیلی به دست مقاومت لبنان

سرنگونی پهپاد اسرائیلی به دست مقاومت لبنان

مقاومت لبنان یک پهپاد رژیم صهیونسیتی را در جنوب لبنان سرنگون کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب الله یک پهپاد رژیم صهیونیستی را در حومه شهر نبطیه در جنوب لبنان سرنگون کرد.

از سوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مواضع ارتش این رژیم با خمپاره و موشک ضدزره در مرز با لبنان هدف قرار گرفته است.

همچنین پادگان آویویم رژیم صهیونیستی از سوی رزمندگان مقاومت هدف قرار گرفت.

این درحالی است توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک عیترون در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

همزمان مقاومت اسلامی لبنان از شهادت دو تن از رزمندگان خود به نامهای احمد محمد سلیم و قاسم ابراهیم ابوطعام در راه قدس خبر داد.

کد مطلب 5930933

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