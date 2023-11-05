به وقت سرگیجه؛ اسرائیل بایدن را به دردسر بدی انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا پس از کشتار مردم بی‌دفاع غزه در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، حالا از جانب حامیان فلسطین و فعالان حقوق بشری که خواستار آتش‌بس شده‌اند، تحت فشار قرار گرفته و در سوی دیگر نیز، مذبوحانه در تلاش است تا روابط قوی واشنگتن با متحد دیرینه‌اش در خاورمیانه را حفظ کند!

پس از آنکه یکی از فعالان حقوق بشر هفته گذشته با حمله لفظی به بایدن، او را به درخواست آتش‌بس ترغیب کرد، رییس جمهور آمریکا مدعی شد که از «وقفه بشردوستانه» حمایت می‌کند اما جنگ جاری «به شدت شرایط پیچیده‌ای» دارد.

برخی از ناظران این اظهارات را به تلاش بایدن برای تعدیل حمایت علنی‌اش از اسرائیل تعبیر کرده‌اند زیرا او بلافاصله پس از عملیات حماس علیه اسرائیل در هفتم اکتبر، عمیقا با تل‌آویو ابراز همدردی کرد. با این حال، به‌دنبال حملات هوایی شدید علیه غزه و افزایش شمار قربانیان این حملات در این باریکه، و همچنین موج تظاهرات در حمایت از فلسطین در سراسر آمریکا، بایدن که در سال ۲۰۲۴ به‌دنبال تداوم حضور در کاخ سفید است، با خشم و فشار شدیدی از سوی دمکرات‌های پیشرو مواجه شده‌اند؛ کسانی که بر این باورند او برای رام کردن اسرائیل کار بیشتری انجام نمی‌دهد.

مکس آبرامز، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه «نورت‌ایسترن» گفت: بایدن برای تعدیل حمایتش از اسرائیل، از جانب حزب خودش تحت فشار زیادی است. او حالا خواستار وقفه در جنگ شده است که می‌تواند در بحبوحه انتقادات شدید از اسرائیل، به حماس کمک کند.

بایدن در دو هفته ابتدایی حملات رژیم صهیونیستی علیه حماس و مردم غزه، گفت که «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد؛ نقطه سرخط»؛ با این حال، همزمان با تشدید حملات اسرائیل علیه غزه، دولت بایدن به سازماندهی تحویل کمک‌های بشردوستانه به غزه کمک کرد و ادبیات آقای رییس جمهور هم تعدیل شد. بایدن چهارشنبه هفته گذشته گفت «درگذشت هر انسان بی‌گناه، تراژدی است. برای آنها که کشته شدند عزاداریم.»

با این حال، اگر بایدن موضع خود در حمایت از اسرائیل را بیش از حد تعدیل کند، نه تنها در معرض عدم همراهی متحدان بین‌المللی قرار می‌گیرد، بلکه تعدادی از آراء خود(حامیان اسرائیلی و یهودی) را از دست خواهد داد و به جمهوری‌خواهان که از دیرباز حامی سرسخت اسرائیل بوده‌اند، فرصتی برای شکست دادنش قرار خواهد داد.

جولی نورمن، پروفسور دانشگاه «کالج لندن» به نیوزویک گفت: باتوجه به اینکه مساله پیچیده و بحث‌برانگیز است، احتمالا بایدن می‌داند که هرگز نخواهد توانست همه را راضی کند. تغییر جزئی در موضع همچنان با اکثر دمکرات‌های سنتی که حامی اسرائیل هستند، مطابقت دارد هرچند احتمالا به مخالفت و انتقاد جمهوری‌خواهان منجر خواهد شد.

وی افزود: تصور می‌کنم تغییر موضع بایدن برای وقفه بشردوستانه، ارتباط کمتری با فشار دمکرات‌ها داشته و بیشتر به واقعیات موجود در غزه مربوط می‌شود. دولت آمریکا می‌داند که کشتار بی‌سابقه غیرنظامیان(در غزه) می‌تواند برای اسرائیل پیامد زیادی داشته باشد.

صرف نظر از نیات بایدن، شرایط آشفته داخلی آمریکا او را در موقعیت بغرنجی قرار داده است؛ به طوری که راضی کردن تمام و کمال یک گروه در مناقشه، خطر روی‌گردانی دیگران را در پی دارد و تلاش برای حفظ رویکردی میانه، خشم احتمالی از تمام جهات را به همراه خواهد آورد.