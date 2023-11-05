تجمع بزرگ مردم آفریقای جنوبی در حمایت از مردم فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان خشمگین ژوهانسبورگ به خیابان آمدند و در برابر سفارت آمریکا تجمع کردند. بر اساس برآورد پلیس آفریقای جنوبی جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر با تجمع مسالمت آمیز در مقابل کنسولگری آمریکا گردهم آمدند و به سیاست‌های جنایتکارانه آمریکا در حمایت بی چون و چرا از اسرائیل کودک کش اعتراض کردند.

در این تجمع که با حضور اقشار مختلف از مسلمانان و غیر مسلمانان برگزار شد سخنرانان ضمن تشریح جنایات رژیم کودک کش بر مبارزه مسلحانه تا زوال رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کردند.

شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های حزب الله، حماس و فلسطین و با در دست داشتن عکس‌هایی از امام خمینی، مقام معظم رهبری، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و سردار شهید قاسم سلیمانی از مواضع محور مقاومت حمایت کردند.

شرکت کنندگان از دولت آفریقای جنوبی خواستند که روابط، سیاسی و اقتصادی را با رژیم آپارتاید اسرائیل قطع کنند.