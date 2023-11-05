واکنش شدید اللحن ریاض به تهدید اتمی تل آویو علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از آنکه، آمیخای الیاهو، یکی از وزاری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی استفاده از بمب اتمی در نوار غزه را یکی از گزینه‌های روی میز تل آویو اعلام کرد، ریاض به آن واکنش نشان داد.

وزارت خارجه عربستان به شدت این اظهارات را محکوم و بیان کرد: عربستان به شدت اظهارات مطرح شده از سوی یک وزیر کابینه اشغالگران اسرائیلی درباره انداختن بمب اتمی بر روی غزه محاصره شده را محکوم می کند. این نشانه توحش و افراط گری نزد اعضای کابینه اسرائیلی است.

همچنین وزارت خارجه عربستان بیان کرد: برکنار نشدن این وزیر از کابینه و اکتفا به تعلیق فعالیت آن تا اطلاع ثانوی، اوج بی توجهی کابینه اسرائیل به همه معیارها، ارزشهای انسانی، اخلاقی، دینی و حقوقی را نشان می دهد.

آمیخای الیاهو، یکی از وزاری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی «استفاده از بمب اتمی در نوار غزه را یکی از گزینه‌های روی میز اسرائیل» اعلام کرد!

الیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم صهیونیستی باید در غزه از بمب اتمی استفاده کند، گفت: این یکی از گزینه‌هاست.

وی در ادامه این گفت‌وگو، با اجازه ورود هرگونه کمک بشردوستانه به نوار غزه نیز مخالفت و از تداوم شهرک‌سازی در این باریکه دفاع کرد!

وزیر رژیم اشغالگر قدس، در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مردم فلسطین چه خواهد شد، گفت: آنها می‌توانند به ایرلند یا صحراها بروند؛ هیولاهای غزه باید خودشان راه‌حلی پیدا کنند! شمال نوار غزه نباید وجود داشته باشد و هر کسی که پرچم فلسطین یا حماس را به اهتزار درآورد، «باید از روی زمین محو شود!»

رسانه های عبری گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی اظهارات جنجالی اخیر آمیخای الیاهو وزیر کابینه خود در زمینه بمباران اتمی غزه و قتل اسرای صهیونیست، وی را تا اطلاع ثانوی از جلسات کابینه کنار گذاشته است.