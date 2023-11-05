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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۲۰

واکنش شدید اللحن ریاض به تهدید اتمی تل آویو علیه غزه

واکنش شدید اللحن ریاض به تهدید اتمی تل آویو علیه غزه

پس از آنکه یکی از وزاری کابینه رژیم صهیونیستی استفاده از بمب اتمی در نوار غزه را یکی از گزینه‌های روی میز تل آویو اعلام کرد، ریاض به آن واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از آنکه، آمیخای الیاهو، یکی از وزاری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی استفاده از بمب اتمی در نوار غزه را یکی از گزینه‌های روی میز تل آویو اعلام کرد، ریاض به آن واکنش نشان داد.

وزارت خارجه عربستان به شدت این اظهارات را محکوم و بیان کرد: عربستان به شدت اظهارات مطرح شده از سوی یک وزیر کابینه اشغالگران اسرائیلی درباره انداختن بمب اتمی بر روی غزه محاصره شده را محکوم می کند. این نشانه توحش و افراط گری نزد اعضای کابینه اسرائیلی است.

همچنین وزارت خارجه عربستان بیان کرد: برکنار نشدن این وزیر از کابینه و اکتفا به تعلیق فعالیت آن تا اطلاع ثانوی، اوج بی توجهی کابینه اسرائیل به همه معیارها، ارزشهای انسانی، اخلاقی، دینی و حقوقی را نشان می دهد.

آمیخای الیاهو، یکی از وزاری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی «استفاده از بمب اتمی در نوار غزه را یکی از گزینه‌های روی میز اسرائیل» اعلام کرد!

الیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم صهیونیستی باید در غزه از بمب اتمی استفاده کند، گفت: این یکی از گزینه‌هاست.

وی در ادامه این گفت‌وگو، با اجازه ورود هرگونه کمک بشردوستانه به نوار غزه نیز مخالفت و از تداوم شهرک‌سازی در این باریکه دفاع کرد!

وزیر رژیم اشغالگر قدس، در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مردم فلسطین چه خواهد شد، گفت: آنها می‌توانند به ایرلند یا صحراها بروند؛ هیولاهای غزه باید خودشان راه‌حلی پیدا کنند! شمال نوار غزه نباید وجود داشته باشد و هر کسی که پرچم فلسطین یا حماس را به اهتزار درآورد، «باید از روی زمین محو شود!»

رسانه های عبری گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی اظهارات جنجالی اخیر آمیخای الیاهو وزیر کابینه خود در زمینه بمباران اتمی غزه و قتل اسرای صهیونیست، وی را تا اطلاع ثانوی از جلسات کابینه کنار گذاشته است.

کد مطلب 5931177

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    نظرات

    • کرامت سلیمی US ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 0
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      بایدن و نتانیاهو نمی توانند خودشان موضوع حمله اتمی به غزه را مطرح کنند چون اعلام این موضوع توسط انها به عنوان سران امریکا و اسرائیل شدیدا رسانه ای شده و عدم استفاده از ان هیچ توجیهی ندارد و چون به علت خیالی بودن سلاح اتمی  قادر به رونمایی از ان نیستند دستشان رو می شود که خالی بندی می کنند و فضای سیا
    • DE ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 0
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      آخه بیشرف. کشتن مردم غزه اونم با همه نوع سلاح مردانیت هستش . پس توی بی شرف که میخوای سر مردم غزه بمب اتم بزنی ادعای حقوق بشر می‌کنی ..وقت که محو بشی. .واقعا روی هر چی بی شرف رو سفید کردی .
    • احمدجوادی IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      2 0
      پاسخ
      زیر رژیم اشغالگر قدس،هر کسی که پرچم فلسطین یا حماس را به اهتزار درآورد، «باید از روی زمین محو شود!» یعنی تمام جمعیتی که در حمایت از عدم کشتار مردم مظلوم غزه اعتراض می کنند وپرچم گرفته اند را شامل می شود!!!!به نظراین بی شرف کل دنیا را می خواهدنابود کند که برای نابودی کامل این رژیم مجاب شدم.
    • احمدجوادی IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      1 0
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      نمی تونه بمب اتم بزنه چون تشعشات آن وجو نحس خودشون رو نابود می کنه حتی بمب های که ضعیف شده.واگه حماقت کنه نسل حیوانی بعدی یهودی ها خل وچل از آب در میاد مثلا یکی چشم بیرون زده یکی زبانش از پشت حلق دیده شده و...

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