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کد مطلب 5931217
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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۷

پرسپولیس با تمام قوا برای بازی با استقلال تاجیکستان آماده می‌شود

پرسپولیس با تمام قوا برای بازی با استقلال تاجیکستان آماده می‌شود

گزارش اختصاصی خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان؛ پرسپولیس با تمام قوا برای بازی با استقلال تاجیکستان آماده می‌شود.

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