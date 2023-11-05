دریافت 22 MB کد مطلب 5931217 https://mehrnews.com/x33rkg ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۷ کد مطلب 5931217 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۷ پرسپولیس با تمام قوا برای بازی با استقلال تاجیکستان آماده میشود گزارش اختصاصی خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان؛ پرسپولیس با تمام قوا برای بازی با استقلال تاجیکستان آماده میشود. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از شیطنت رسانه تیم تاجیکستانی/ پرسپولیس آبیپوش شد! اعلام زمانبندی برنامههای رسمی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان جزئیات فروش بلیت بازی پرسپولیس در تاجیکستان/ قیمت بلیت چند است؟ چالشهای پیش رو مقابل پرسپولیس و یحیی گلمحمدی کاروان پرسپولیس به تاجیکستان رسید/ تصاویری از استقبال هواداران برچسبها تاجیکستان تیم فوتبال استقلال تاجیکستان فوتبال
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