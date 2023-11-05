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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۱

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

تصاویری از شیطنت رسانه تیم تاجیکستانی/ پرسپولیس آبی‌پوش شد!

تصاویری از شیطنت رسانه تیم تاجیکستانی/ پرسپولیس آبی‌پوش شد!

رسانه تیم فوتبال استقلال تاجیکستان تصاویری را از اعضای تیم پرسپولیس منتشر کرده که آنها را در لباس آبی نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری دیدار هفته چهارم خود در لیگ قهرمانان آسیا صبح امروز یکشنبه عازم تاجیکستان شدند و مورد استقبال مسئولان تیم میزبان قرار گرفتند.

خبر ورود تیم پرسپولیس به تاجیکستان در رسانه رسمی تیم استقلال با تصاویری منتشر شده که پرسپولیسی ها را با گرمکن های آبی نشان می دهد. این در حالی است که رنگ لباس های ورزشی پرسپولیسی ها در این سفر سورمه ای است.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان ساعت ۱۷:۳۰ روز سه شنبه از گروه E در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. پرسپولیس دیدار رفت را ۲ بر صفر برنده شده بود.

تصاویری از شیطنت رسانه تیم تاجیکستانی/ پرسپولیس آبی‌پوش شد!
تصویری از آبی پوش شدن بازیکنان پرسپولیس در رسانه استقلال
کد مطلب 5931032

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