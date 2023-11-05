به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از فصل درخشانی که با پرسپولیس پشت سر گذاشت و توانست در سه جام (لیگ برتر، جام حذفی و سوپر جام) عناوین قهرمانی را از آن خود کند با حفظ شاکله اصلی تیم، پا به فصل بیست و سوم لیگ برتر گذاشت.

پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی، محمدحسین کنعانی زادگان، محمدمهدی احمدی، شهاب زاهدی، نبیل باهویی، یاسین سلمانی و مسعود ریگی را به خدمت گرفت. سرخپوشان تهرانی امسال علاوه بر رقابت در لیگ برتر و جام حذفی در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارند و هواداران این تیم انتظار داشتند تا تیم خود را کامل‌تر از فصل گذشته ببینند که این طور به نظر نمی‌رسد.

علیرضا بیرانوند دروازه شماره یک پرسپولیس و تیم ملی در همه دیدارها تاکنون در ترکیب اصلی یحیی گل محمدی بوده است. پس از جدایی بوژیدار رادوشوویچ و پیوستن احمد گوهری به آلومینیوم اراک، مدیران پرسپولیس جانشینی برای بیرانوند جذب نکردند تا این دروازه بان بدون رقیب به کار خود ادامه دهد.

جدا از اینکه بیرانوند در پرسپولیس رقیبی ندارد این نکته را هم باید در نظر گرفت که اگر او دچار مصدومیت شود و قادر به حضور در زمین بازی نباشد یحیی گل محمدی باید از دروازه بانان جوان تیم خود از جمله امیررضا رفیعی و مهرشاد اسدی در ترکیب اصلی استفاده کند. جوانانی که سابقه بازی در دیدارهای رسمی و مهم را ندارند و بازی دادن به آنها می‌تواند یک ریسک بزرگ برای سرمربی پرسپولیس باشد.

همین موضوع باعث نگرانی هواداران پرسپولیس پیش از اولین دیدار این تیم در لیگ قهرمانان آسیا مقابل النصر عربستان شد و در حالی که علیرضا بیرانوند در دیدار تیم ملی ایران و بلغارستان با مصدومیت مواجه شده بود امید کمی به حضور این دروازه بان در بازی با النصر می‌رفت اما کادرپزشکی پرسپولیس هرطور که شده بود بیرانوند را به این بازی حساس رساندند و او با واکنش‌های خوبی که داشت بارها مانع گلزنی کریستیانو رونالدو و یارانش شد.

پس از آن زمزمه‌های مبنی بر جذب دروازه بان خارجی توسط مدیران پرسپولیس شنیده می‌شد که این اتفاق تا به امروز رخ نداده است و یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار با صنعت نفت آبادان در پاسخ به سوالی مبنی بر جذب دروازه بان خارجی گفت: هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ام!

پرسپولیس علاوه بر خط دروازه بان در خط هافبک و حمله هم با ضعف‌هایی مواجه است. سروش رفیعی به عنوان تنها بازیساز پرسپولیس در این فصل به شمار می‌رود و هنگامی که او در زمین حضور نداشته باشد سایر بازیکنان در خط هافبک از جمله میلاد سرلک، مسعود ریگی و سینا اسدبیگی باید جور نبود رفیعی را بکشند در حالی که پست اصلی این بازیکنان هافبک دفاعی است و قاعدتاً نمی‌توانند تجربه رفیعی در بازیسازی و چرخاندن توپ در میانه‌های زمین برای پرسپولیس را داشته باشند.

برای مثال می‌توان به دیدار پرسپولیس و ملوان در هفته هشتم لیگ برتر اشاره کرد. در نیمه دوم سروش رفیعی جای خود را به مهدی ترابی داد و مسعود ریگی وظیفه بازیسازی در نیمه دوم را عهده دار بود. به گفته پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال پرسپولیس عملاً در نیمه دوم این بازی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به نیمه اول داشت و اگر ملوانی‌ها می‌توانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند شاید پرسپولیس در آن بازی شکست دیگری را متحمل می‌شد.

یاسین سلمانی در این مواقع می‌توانست به یحیی گل محمدی کمک کند اما خرید جدید پرسپولیس خیلی زود و در دیدار مقابل گل گهر سیرجان از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد و ادامه مسابقات فصل را از دست داد تا دست یحیی گل محمدی برای چینش بازیکنان مدنظر خود خالی‌تر از همیشه باشد.

یک ایراد بزرگی که به تیم گل محمدی در این فصل گرفته می‌شود، نبود مهاجم تمام کننده در پرسپولیس است. شهاب زاهدی مهاجم این فصل پرسپولیس توانسته تاکنون چهار گل به ثمر برساند اما در بیشتر دیدارها عملکرد خوبی را از خود به نمایش نگذاشته تا صدای هواداران این تیم بلند شود. مدیران پرسپولیس پس از جدایی عیسی آل کثیر و مهدی عبدی نتوانستند جانشینان خوبی را برای این دو بازیکن به خدمت بگیرند، نبیل باهویی هم که به جمع شاگردان گل محمدی اضافه شده با گذاشت حدود دو ماه، هنوز نتوانسته به آمادگی ۱۰۰ درصدی برسد و یحیی گل محمدی در برخی از دیدارها و برای مدت زمان کم از این مهاجم استفاده می‌کند که نشان می‌دهد بدن باهویی هنوز آماده بازی کردن به مدت ۹۰ دقیقه نرسیده است.

پرسپولیس تا پایان نیم فصل باید با همین بازیکنانی که در اختیار دارد مقابل حریفان خود قرار گیرد و باید دید آیا مدیران این باشگاه می‌توانند تیم خود را در نقل و انتقالات زمستانی تقویت کنند یا خیر.