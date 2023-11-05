رحمتی: فردا روز ملی محسوب می شود/ عبدی: هر بازی بهتر می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی در نشست خبری پیش از دیدار با نوبهار ازبکستان اظهار داشت: بازی فردا برای ما حکم مرگ و زندگی را دارد و یکی از مهم‌ترین دیدارهای این فصل نساجی به شمار می‌رود. تمام بازیکنان از آمادگی ذهنی خوبی برای دیدار با نوبهار برخوردار هستند و آماده ایم تا با حضور هواداران پرشور نساجی سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

او ادامه داد: در بازی رفت مستحق شکست نبودیم، فردا یک اتفاق خیلی خوب در ورزشگاه آزادی رخ می‌دهد و آن هم برگزاری دیدار نساجی و سپاهان با حریفان خود در لیگ قهرمانان آسیا است. فردا واقعاً یک روز ملی محسوب می‌شود. از هواداران هر دو تیم خواهش دارم که در طول مدت ۹۰ دقیقه از نمایندگان ایران حمایت کنند تا هر دو تیم با پیروزی دیدارهای خود را پشت سر بگذارند.

سرمربی نساجی افزود: هفته گذشته هر دو تیم سپاهان و پرسپولیس در لیگ برتر نتوانستند مقابل حریفان خود به برتری دست یابند و به چالش کشیده شدند. ما از نظر بازیکن خیلی پایین‌تر از این دو تیم هستیم اما اصلاً برای کسب نتیجه نا امید نیستیم. اتفاقاتی که در بازی قبلی افتاد، می‌تواند باعث باخت یک تیم شود. مثلاً دقیقه ۲۰ یک هافبک خود را از دست دادیم، در دقیقه ۵۰ یک بازیکنمان اخراج شد و در دقیقه ۷۰ هم یک هافبک دیگرمان را از دست دادیم و حدود ۵۰ دقیقه هم ۱۰ نفره بودیم. داور هم لطف کرد که ۱۱ دقیقه وقت تلف شده گرفت که گل خوردیم و اگر این اتفاقات رقم نمی‌خورد، سرنوشت طور دیگری نوشته می‌شد.

رحمتی در مورد دیدار با تراکتور بیان کرد: در این دیدار یک اتفاق غیرفوتبالی باعث شد تا تمرکز بازیکنان از بین برود. مطمئنم که نساجی به جایگاه اصلی خود باز می‌گردد.

سرمربی نساجی ادامه داد: امسال یکی از سال‌های مهم دوران مربیگری من خواهد بود زیرا چیزهای زیادی یاد گرفته ام. چه در بحث ابتدای فصل، چه در بحث شرایط بازی، چه در بحث همکار و چه در بحث اتفاقات چیزهای جدیدی یاد گرفتم و تلاش می‌کنم در ادام ه راه این تجربیات را در دستور کار قرار دهم تا به بازیکنان منتقل کنم و آن‌ها راحت تر در زمین بازی کنند. تیم ما فوتبال بدی بازی نمی‌کند اما اتفاقات، ما را اذیت می‌کند. این تجربه به من و بازیکنانم کمک می‌کند تا به چیزی که مدنظرمان است، برسیم و باید خود را قوی کنیم تا با اتفاقات بجنگیم و شکننده نباشیم.

رحمتی درباره حمایت مسئولان استان مازندران از تیم نساجی گفت: تنها مالک باشگاه در کنار تیم است و به جز او کسی به ما کمک نمی‌کند. بیش از دو سال از قهرمانی نساجی در جام حذفی می‌گذرد اما مسئولان حتی یک زمین تمرین برای این تیم در استان مازندران نساخته اند. ما خیلی دوست داریم در مازندران تمرین کنیم اما در نبود زمین چمن مناسب این امکانپذیر نیست. ما حتی در استان مازندران هم میهمان هستیم.

سرمربی نساجی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرمربی تیم نوبهار در دیدار رفت گفته بود، رحمتی بهتر است به جای اعتراض به داور به نکات فنی خود بیافزاید، بیان کرد: برای او احترام خاصی قائلم و صحبتی در این رابطه ندارم. امیدوارم با دعای خیر مردم در بازی فردا پیروز شویم.

عبدی: تلاش می‌کنیم تا انتظارات هواداران را برآورده سازیم

مهرداد عبدی بازیکن تیم نساجی در نشست خبری پیش از دیدار با نوبهار بیان کرد: در این چند روزه تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشته ایم. در دیدار قبلی هم می‌توانستیم پیروز شویم اما با اشتباه خودمان بازی را واگذار کردیم. امیدوارم در دیدار فردا با رهنمودهای کادرفنی پیروز از زمین خارج شویم.

او ادامه داد: اینکه از نساجی توقع دارند خیلی خوب است، اما گاهی اوقات توقعات بیش از حد باعث می‌شود تا بازیکن تحت فشا ر قرار گیرد و باعث شکست تیم خواهد شد. ما روز به روز بهتر می‌شویم و تلاش می‌کنیم تا انتظارات هواداران را برآورده سازیم.