ایجاد اشتغالزایی برای بیش از ۲۳۰۰ نفر در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فلاح عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: ۱۰۳ پروانه بهره‌برداری صنعتی (مجوز فعالیت واحد تولیدی) با سرمایه گذاری ۳۸ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال در هفت ماه امسال در خوزستان صادر شد که صدور این تعداد پروانه بهره‌برداری، برای ۲ هزار و ۳۴۹ نفر در استان اشتغال ایجاد کرد.

وی با اشاره به رشد مطلوب صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان اظهار کرد: سال گذشته ۱۶۹ پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۷۵ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال صادر که منجر به ایجاد پنج هزار و ۶۸۳ نفر اشتغال در استان شد.

فلاح افزود: همچنین در هفت ماه امسال ۳۰۸ جواز تأسیس با سرمایه‌گذاری ۸۱۱ هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال صادر شد که صدور این میزان جواز، بستر را برای ایجاد ۱۶ هزار و ۸۹۱ شغل در استان فراهم کرد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: در سال گذشته ۸۰۸ مورد جواز تأسیس در استان با سرمایه‌گذاری ۱۲۴ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۲۸ هزار و ۱۹۷ نفر صادر شد.

وی با اشاره به تسهیل در روند صدور جواز تأسیس در استان بیان کرد: ساز و کاری در اداره کل صمت خوزستان فراهم شده که در مدت زمان ۲ روز فرآیند صدور جواز تأسیس انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بخش معدن را از دیگر ظرفیت‌های تولید استان عنوان کرد و گفت: در هفت ماه امسال هفت پروانه اکتشاف معدن، هفت گواهی کشف و ۱۴ پروانه بهره‌برداری و سال گذشته نیز در مجموع ۱۴ پروانه اکتشاف، ۲۵ گواهی کشف و ۱۴ پروانه بهره برداری صادر شده است.