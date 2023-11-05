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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵

مدیرکل صمت خوزستان خبر داد؛

ایجاد اشتغالزایی برای بیش از ۲۳۰۰ نفر در خوزستان

ایجاد اشتغالزایی برای بیش از ۲۳۰۰ نفر در خوزستان

اهواز- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان به صدور مجوز برای ۱۰۳ واحد تولیدی در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا برای ۲ هزار و ۳۴۹ نفر اشتغالزایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فلاح عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: ۱۰۳ پروانه بهره‌برداری صنعتی (مجوز فعالیت واحد تولیدی) با سرمایه گذاری ۳۸ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال در هفت ماه امسال در خوزستان صادر شد که صدور این تعداد پروانه بهره‌برداری، برای ۲ هزار و ۳۴۹ نفر در استان اشتغال ایجاد کرد.

وی با اشاره به رشد مطلوب صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان اظهار کرد: سال گذشته ۱۶۹ پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۷۵ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال صادر که منجر به ایجاد پنج هزار و ۶۸۳ نفر اشتغال در استان شد.

فلاح افزود: همچنین در هفت ماه امسال ۳۰۸ جواز تأسیس با سرمایه‌گذاری ۸۱۱ هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال صادر شد که صدور این میزان جواز، بستر را برای ایجاد ۱۶ هزار و ۸۹۱ شغل در استان فراهم کرد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: در سال گذشته ۸۰۸ مورد جواز تأسیس در استان با سرمایه‌گذاری ۱۲۴ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۲۸ هزار و ۱۹۷ نفر صادر شد.

وی با اشاره به تسهیل در روند صدور جواز تأسیس در استان بیان کرد: ساز و کاری در اداره کل صمت خوزستان فراهم شده که در مدت زمان ۲ روز فرآیند صدور جواز تأسیس انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بخش معدن را از دیگر ظرفیت‌های تولید استان عنوان کرد و گفت: در هفت ماه امسال هفت پروانه اکتشاف معدن، هفت گواهی کشف و ۱۴ پروانه بهره‌برداری و سال گذشته نیز در مجموع ۱۴ پروانه اکتشاف، ۲۵ گواهی کشف و ۱۴ پروانه بهره برداری صادر شده است.

کد مطلب 5931340

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 0
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      سلام جناب استاندار گرامی چرا جواب پیام های اشتغال رو نمیدی قرار بود یه ماهه جواب بدین ولی فقط پیامک برامون اومد ما چشم انتظار یم لطفا جواب پیامکا کار ورفاه اجتماعي رو بدین ممنونم پیروز وسربلند باشین
      • اهوازی US ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        1 0
        هیچ خبری از اشتغال نیست موندن پارتیشونو کجا جا بدن توی این اوضاع لذا دنبال حرفه باشید وکار ازاد چنانچه اهل مهاجرت از استان هستید توصیه میشود اشتغال در یزد واردکان .قم.مشهد کار فراوان هست چنانچه تحصیل کرده هستید پایه علمی را با مطالعه قوی کنید ودرازمون استخدامی قبول شوید. منتظر رحمت مسئولین استان نبا
    • US ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
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      سلام من یک جوان 23ساله دنبال کار هستم
    • میلاد نواصر IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      1 0
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      ما که هیچی ندیدیم از اشتغالزایی همه شرکتا فقط با پارتی استخدام میکنن ح

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