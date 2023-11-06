به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، تأمین سرمایه و استفاده بهینه از منابعی که در اختیار داریم این روزها دغدغه‌های خیلی‌هاست. گرفتن وام با نرخ سود و کارمزد پایین، مثلاً وام ۴ درصدی، وام ۸ درصد، وام ۱۴ درصد و کلاً تسهیلات ارزان قیمت می‌تواند در تصمیمات اقتصادی مثل خرید کالاهای سرمایه‌بر و یا راه‌اندازی کسب‌وکار کوچک تا حدودی زیادی راهگشا باشد. بانک تجارت در طرح حامی این امکان را به شما می‌دهد که منابعی که الان دارید اما برای انجام برنامه‌ی مورد نظر شما کافی نیست را دوبرابر کرده و تحویل شما بدهد.

در طرح حامی سپرده تسهیلاتی شما با گذر دوره‌های متنوع و با نرخ‌های گوناگون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت با نرخ کارمزد پایین را در اختیارتان قرار می‌دهد.

مثلاً اگر شما مبلغی را به مدت شش ماه از طریق طرح حامی در بانک تجارت سپرده تسهیلاتی قرار بدهید بین ۴۰، ۴۶ و ۷۲ درصد آن را می‌توانید تسهیلات ۴ درصدی قرض‌الحسنه و یا ۸ درصدی مرابحه با مدت پرداخت ۱۸، ۱۶ و ۱۲ ماهه دریافت کنید. اگر مبلغ بیشتری لازم داشته باشید می‌توانید با همین مدت سپرده‌گذاری، بین ۶۵، ۸۰ و یا ۱۰۰ درصد میزان سپرده‌ی خود تسهیلات مرابحه ۱۴ درصدی دریافت کنید. حالا سرمایه‌ی شما دوبرابر شده و به راحتی می‌توانید برنامه اقتصادی خودتان را اجرا کنید.

شما می‌توانید از این طرح برای کمک به اعضای خانواده‌ی خود و یا دوستان و همکاران تان هم استفاده کنید و خیال خود را از بابت بازگشت پول خودتان، پیداکردن ضامن و چنینی مواردی راحت کنید و نگران رودربایستی و تأخیر در بازپرداخت اقساط نباشید.

جدول طرح حامی پر از گزینه‌های متنوع است؛ هم افرادی را که حاضرند نرخ سود بالاتری بدهند و درعوض وام بیشتری بگیرند را راضی نگه می‌دارد و هم آنهایی را که به دنبال نرخ کارمزد ۴ درصد هستند.

تسهیلات ارزان قیمت، نرخ کارمزد پایین، امکان دریافت وام با بهره پایین مثل وام ۸ درصد و وام ۱۴ درصد و امکان گرفتن وام برای خانواده تا سقف دو میلیارد ریال مرابحه و ۵۰۰ میلیون ریال قرض‌الحسنه از مزیت‌های ارزشمند طرح حامی بانک تجارت به شمار می‌رود.