به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد آمریکا، کره جنوبی و ژاپن توافق کردند که گروه مشورتی سطح بالایی را تشکیل دهند تا با فعالیتهای سایبری کره شمالی مقابله کنند.
آمریکا و متحدانش مدعی هستند که کره شمالی با استفاده از منابع مالی که از طریق عملیات و حملات سایبری بهدست میآورد برنامه تسلیحاتی خود را تأمین مالی میکند.
هتفه گذشته «آنه نئوبرگر» معاون مشاور امنیت ملی آ» ریکا در زمینه فناوریهای نوظهور و سایبری با همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود در واشنگتن دیدار و گفتوگو کرد.
مقامات سه کشور توافق کردند که طبق چارچوب کاری جدید، هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهند.
در بیانیه دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی آمده است که «هدف از این اقدام تقویت قابلیتهای واکنش موثر سه کشور در برابر تهدیدات سایبری جهانی، از جمله مقابله مشترک با فعالیتهای سایبری کره شمالی است که به عنوان منبع کلیدی تامین مالی برنامههای هستهای و سلاحهای کشتار جمعی این کشور مورد استفاده قرار میگیرد.»
اعلامیه دفتر ریاستجمهور کره جنوبی پس از منتشر میشود که رهبران سه کشور در نشستی در ماه آگوست در کمپ دیوید توافق کردند که یک کارگروه سه جانبه جدید برای تهدیدات سایبری شمال تشکیل دهند.
مقامات و دولت کره شمالی تاکنون بارها اتهامات حملات سایبری و عملیات هکری را تکذیب کرده است.
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