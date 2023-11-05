به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، کره شمالی امروز یکشنبه اعلام کرد که همکاری نظامی میان کره جنوبی، آمریکا و ژاپن وارد «مرحله بسیار خطرناکی"» شده است که می تواند شبه جزیره کره را در آستانه یک جنگ هسته ای قرار دهد.

«رودونگ سینمون» (Rodong Sinmun) روزنامه اصلی کره شمالی در این ارتباط خبر داد که احدی نمی تواند اطمینان حاصل کند که کارزار نظامی بین این ۳ کشور به «جنگ هسته ای و جنگ جهانی سوم» منتهی نمی شود.

این روزنامه اضافه کرد: ما راهبرد قوی‌ ترین واکنش را با مسلح کردن خود به سلاح‌ های هسته‌ ای برای محافظت از حاکمیت و رفاه مردم مان در برابر جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده و پیروانش ایجاد کرده‌ ایم.

این در حالیست که وزرای خارجه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن تیر ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای مشترک آزماش موشک بالستیک قاره‌پیما کره شمالی را محکوم کرده و از پیونگ‌یانگ خواسته بودند تا «این اقدامات تنش‌زا و غیرقانونی» را متوقف کند و به میز مذاکره برگردد.

کره شمالی پیشتر در پاسخ به اقدامات تنش‌زای آمریکا در شبه‌جزیره کره و انجام رزمایش‌های مشترک سئول و واشنگتن در نزدیکی مرزهایش، تعداد آزمایش‌های موشکی خود را افزایش داد.