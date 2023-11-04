به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یکی از مقامات کره جنوبی که نخواست نامش فاش شود، گفته است که سئول با هدف کمک به ورشو جهت خریداری تسلیحات به ارزش ۲۲ میلیارد دلار از کره جنوبی، از پنج بانک داخلی این کشور درخواست کمک کرده است!

رویترز که در ابتدا این گزارش را منتشر کرد، توافق فروش سلاح به لهستان را بزرگ‌ترین توافق تسلیحاتی کره جنوبی توصیف کرد و به نقل از مقام کره جنوبی نوشت: پنج بانک داخلی در حال بررسی تامین یک وام مشترک به عنوان اقدامی کمکی هستند تا ورشو بتواند ادوات جنگی را از سئول خریداری کند. این تسلیحات شامل سامانه‌های توپخانه و جنگنده است.

مقامات یکی از کارخانه‌های صنایع دفاعی کره جنوبی مذاکرات درباره طرح پرداخت وام به ورشو و تعدادی از نمایندگان بانک‌های مذکور نیز پرداخت قطعی وام را تایید کرده‌اند.

وام مشترک عبارت است از همکاری گروهی از بانک‌ها جهت تامین مبلغی کلان برای «یک وام‌گیرنده» که عموماً با هدف تامین بودجه قراردادهای هنگفت صورت می‌گیرد. مذاکرات درباره تامین وام جهت عقد این توافقِ حدود ۲۲.۷ میلیارد دلاری، پس از آن آغاز شد که کره جنوبی پارسال در توافقی دیگر با لهستان نسبت به ارسال تانک، توپخانه و جنگنده به این کشور اقدام کرده بود. توافق پارسال حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار ارزش داشت و در آن برهه، بزرگ‌ترین توافق صادرات تسلیحاتی کره جنوبی محسوب می‌شد.

جنگ اوکراین باعث رونق صادرات صنایع تسلیحاتی کره جنوبی شده است به طوری که مجموع صادرات این کشور پارسال به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با رقم ۷.۲۵ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسید، تفاوت فاحشی داشت.

ماتئوس موراویتسکی، نخست وزیر لهستان در ماه سپتامبر و در بحبوحه مناقشات درباره صادرات غلات اوکراین، اعلام کرد که دیگر برای این کشور تسلیحات ارسال نخواهد کرد و در عوض به مدرن‌سازی صنایع دفاعی ورشو مشغول خواهد شد.