به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی صبح دوشنبه در جلسه ویژه بررسی آخرین روند کتابخانه مرکزی رشت ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه مرکزی رشت اظهار کرد: همت عمومی میان مسئولین برای ایجاد کتابخانه های عمومی امری الزامی و اثربخش است.

وی با بیان اینکه برای بهره برداری کامل این پروژه عام المنفعه می بایست تمام ظرفیت های استان برای رفع نیازهای مردم در حوزه مطالعاتی بسیج شوند، افزود: تامین اعتبارات لازم، همکاری دستگاه های مختلف نظیر آب و برق منطقه ای، مخابرات، شهرداری و راه و شهرسازی با مدیریت و هدایت مسئولیت ارشد استانی در تکمیل این مرکز موثر است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی کتابخانه مرکزی رشت گفت: نیازمند همکاری همه دستگاه ها برای تکمیل و تجهیز این مرکز فرهنگی هستیم.

آمادگی راه و شهرسازی برای تحویل کتابخانه مرکزی

«محمدرضا فلاحتگر» سرپرست اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز در ادامه این نشست طی گزارشی به لزوم اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای ادامه روند تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی رشت اشاره کرد و گفت: مجموعه راه و شهرسازی گیلان برای تحویل این مرکز به کتابخانه های عمومی استان آمادگی دارد.

کتابخانه مرکزی نماد فرهنگی رشت است

«سیدحسین رضویان» رییس کمیسیون توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت در این نشست، کتابخانه مرکزی رشت را نماد فرهنگی شهر رشت توصیف و حل موضوع و مشکلات در مسیر تکمیل کتابخانه را از وظایف مدیریت شهری و شورای اسلامی رشت عنوان کرد.

گفتنی است، در ادامه این نشست محمدتقی مهدیزاده، مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان و محمود امیری, مدیر امور آبفای رشت در خصوص نحوه مدیریت اختصاص انرژی های مورد نیاز برای این مرکز فرهنگی مطالبی بیان کردند.