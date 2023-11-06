تقدیر از ورزشکاران، تقدیر از غیرت و همت آنها است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا زاکانی، شهردار تهران در مراسم تجلیل از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی که امروز در برج میلاد برگزار شد، گفت: به حضور در جمع افتخارآفرینان ایران اسلامی مفتخریم. امیدواریم روز به روز بر رونق افتخارات و تلاش‌ها افزوده شود.

وی خطاب به ورزشکاران حاضر در مراسم امروز ادامه داد: مراسم امروز برای تقدیر از غیرت، همت، بزرگی و اراده شماست. این که کسی بتواند در رقابت‌های مختلف خلق افتخار کند، یک زمینه‌ای دارد.

زاکانی با یادآوری برنامه قهرمان شعر که از طرف شهرداری برگزار می‌شود، گفت: شهرداری تهران سال قبل قهرمان شهر را با ۶۰۰ هزار نفر در ۱۶ رشته داشت و امسال به یک میلیون نفر در ۲۰ رشته ورزشی رسیده است.

شهردار تهران تاکید کرد: همراهی با مجموعه‌های فعال در عرصه ورزش و تلاش برای پیوند ورزش عمومی و شهروندی با ورزش قهرمانی با استعدادیابی دقیق، هدف جدی ماست. امیدواریم بتوانیم در مسیر خدمت گام‌های بلندتری را برداریم. این غیرت و بزرگی مردم غزه هم در این روزها ستودنی است.