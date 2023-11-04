خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه در حالی طی ساعات گذشته ادامه داشته که توپخانه ارتش این رژیم نیز همزمان بخش‌های مختلف این منطقه را زیر آتش گرفته است.

ابوعبیده: در جنگی نابرابر به سر می‌بریم/ جنگ‌افزارهای دشمن را هدف قرار دادیم

ابوعبیده سخنگوی قسام گفت: ملت ما در معرض یک نسل‌کشی برنامه‌ریزی‌شده از سوی دشمنی قرار دارد که از مجازات جهان در امان است؛ جهانی که قانون جنگل بر آن حاکم است.

وی ادامه داد: مبارزان ما در محورهای پیش‌روی دشمن در شمال غرب و جنوب غزه و بیت حانون در حال مبارزه هستند. مبارزان ما 24 جنگ‌افزار اسرائیلی را منهدم کردند. ما با موشک‌های ضدزره هدایت‌شوده جنگ‌افزارهای اسرائیلی را هدف قرار دادیم.

ابوعبیده گفت: ما در دو روز گذشته نظامیان دشمن که در ساختمان‌ها سنگرگرفته بودند را با موشک‌های یاسین هدف قرار دادیم. در جنگی نابرابر به سر می‌بریم، اما این جنگ در جهان تدریس خواهد شد و در تاریخ جاودانه خواهد شد.

آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه

دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که شمار شهیدان حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۹ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته است و در میان آنها سه و هزار ۹۰۰ کودک و دو هزار ۵۰۹ زن وجود دارد.

همچنین دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه از شهادت ۱۵۰ نفر از کادر درمانی، ۴۶ خبرنگار و از کار افتادن ۱۶ بیمارستان خبر داد.

ایلات با موشک عیاش ۲۵۰ هدف قرار گرفت

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی شهرک صهیونیستی ایلات را با موشک عیاش ۲۵۰ هدف قرار داده است.

موشکباران سدیروت

همچنین گردان‌های قسام شهرک صهیونیستی سدیروت را موشک‌باران کرد. رسانه‌های عبری زبان از به صدادرآمدن آژیرهای هشدار در ایلات، سدیروت، نیر عام و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که صدای ۳ انفجار در سدیروت و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به گوش رسیده است.

نبرد سنگین در غرب بیت لاهیا

از سوی دیگر گردان‌های قسام از درگیری مستقیم با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه العطاطره واقع در غرب بیت لاهیا در نوار غزه خبر داد.

علاوه بر این گردان‌های قسام یک تانک صهیونیستی که به منطقه السلاطین واقع در غرب بیت لاهیا نفوذ کرده بود را با موشک یاسین ۱۰۵ هدف قرار داد.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد: جنگ‌افزارهای دشمن که به محورهای جنوب و شمال غرب غزه نفوذ کرده بودند را با خمپاره سنگین هدف قرار دادیم.

علاوه بر این جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد عنان واقع در شمال غرب غزه نیز از سوی گردان‌های قدس با خمپاره سنگین هدف قرار داده شد.

تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شرق شهرک زیتون نیز از سوی گردان‌های قدس موشک‌باران شد.

گردان‌های شهدای الاقصی نیز گزارش داد: مبارزان ما تجمع اشغالگران در شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه را منهدم کردند و در چندین محور به ویژه شمال غرب نوار غزه با جنگ‌افزارهای آنان در حال درگیری هستند.

اسامه حمدان: اشغالگران تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک دستاورد نظامی را نیز کسب کنند

اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سخنانی اعلام کرد که از شکست رژیم صهیونیستی در نبرد طوفان الاقصی اطمینان دارد.

حمدان گفت: اشغالگران تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک دستاورد نظامی را نیز کسب کنند. صدها نظامی اسرائیلی کشته و مجروح شده‌اند، اما مقامات اسرائیلی آمار حقیقی این تلفات را پنهان می‌کنند.

وی ادامه داد: جهان شاهد جنایات رژیم اشغالگر قدس است، اما کاری نمی‌کند. ️فلسطینیان به این که صلح بدون نابودی رژیم اشغالگر قدس محقق شود، هرگز باور نخواهند داشت. رژیم اشغالگر قدس ۱۰۵ مرکز بهداشتی و درمانی را هدف قرار داده و ۵ بیمارستان را به کلی از روند خدمت‌رسانی خارج کرده است. ️بیمارستان‌های نوار غزه توانایی پذیرش تعداد زیاد زخمی‌ها را ندارد. ما آمریکا و شخص رئیس جمهور آن را مسئول هدف قراردادن غیرنظامیان در نوار غزه می‌دانیم.

وی افزود: کمک‌هایی که از طریق گذرگاه رفح وارد غزه می‌شود حتی پاسخگوی کمترین نیازهای مردم ما نیز نیست. مواضع رسمی کشورهای عربی ضعیف است و در حد و اندازه جنایات دشمن نیست. ما خواستار اعمال فشار بر آمریکا جهت توقف جنایت علیه ملتمان هستیم.

حمدان ادامه داد: هدف قراردادن خبرنگاران در غزه هدفمند و برنامه‌ریزی شده است و خبرنگاران در تیررس مستقیم دشمن هستند. از ملت‌های آزاده‌ای که در محکومیت حمله به مردم ما در غزه دست به تجمع و تظاهرات زدند، تشکر می‌کنیم و از مردم می‌خواهیم که به اعتراضات خود ادامه دهند و تحریم کشورها و دستگاه‌هایی که از اشغالگران حمایت می‌کنند را افزایش دهند.

موضع گیری بلینکن

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتایان مصری و اردنی خود در امان اعلام کرد: اردن و مصر شرکای ما هستند و با ما برای رسیدن به صلح در منطقه در تلاش هستند!

وزیر امور خارجه آمریکا در این ارتباط مدعی شد: در دیدار امروز، برای رسیدن به صلح پایدار در منطقه تلاش می‌کنیم! ما متعهد هستیم که از نفوذ خود برای جلوگیری از گسترش دایره جنگ توسط هر نهاد یا طرفی استفاده کنیم!

این مقام آمریکایی اضافه کرد: تلاش‌های مشترک ما در افزایش جریان کمک‌های بشردوستانه به غزه مهم است! امروز درباره راه‌های تسهیل و تسریع ارسال کمک ها به غزه صحبت کردیم!

«آنتونی بلینکن» در ادامه گفت: امروز درباره نیاز به حفاظت از غیرنظامیان فلسطینی صحبت کردیم و از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می‌کنیم! ما تلاش‌ها برای بازگرداندن زندانیان و حمایت از غیرنظامیان فلسطینی را بررسی کردیم. اسرائیل باید هر اقدامی را برای کاهش تلفات غیرنظامیان انجام دهد. تلاش‌ها باید به حفاظت از غیرنظامیان در غزه و تخلیه خارجی‌ ها از این باریکه کمک کند.

«آنتونی بلینکن» در ادامه حمایت از ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط صهیونیست‌ها، گفت: آتش بس در حال حاضر به حماس این امکان را می‌دهد که موقعیت خود را تغییر دهد!

وی افزود: ما توافق کردیم که کانال‌هایی را برای ارسال کمک به غزه ایجاد کنیم. آنچه در حال حاضر وارد نوار غزه می‌شود کافی نیست.

هنیه: در ۲ جبهه درگیر هستیم

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سخنانی اعلام کرد که مقاومت فلسطین در دو میدان نبرد و سیاست در مقابل متجاوزان صهیونیست ایستاده است.

هنیه گفت: ما از ملتمان از طریق مقاومت و اقدامات سیاسی با تمامی طرف‌های مرتبط، دفاع و حمایت می‌کنیم. ما از تمامی کارت‌ها و توانایی‌هایی که داریم برای به شکست‌کشاندن طرح‌های دشمن استفاده می‌کنیم.

الصفدی: این جنگ برای اسرائیل امنیت به ارمغان نخواهد آورد

ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن اعلام کرد: رایزنی های فراگیر و شفافی داشتیم. بر ضرورت رساندن کمکهای کافی فوری به غزه و توقف کوچاندن فلسطینان تاکید شد.ما خواستار برقراری فوری آتش بس و پایان این جنگ هستیم و مخالف هستیم که دفاع از خود توصیف شود.این جنگ برای اسرائیل امنیت به ارمغان نخواهد آورد و موجب ثبات منطقه نخواهد شد.

وی گفت: قتل و جنایات جنگی باید متوقف شود و مصون ماندن اسرائیل از قانون بین المللی باید تمام شود. این جنون باید متوقف شود و کشتار غیرنظامیان باید متوقف شود. نسبت به اوضاع کرانه باختری نگرانیم که به شهرک نشینان اجازه قتل فلسطینیان را می دهد.

عملیات مشترک گردانهای قسام و قدس

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) و گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) به صورت مشترک جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که وارد جنوب منطقه تل الهوی در غزه شده بودند را با خمپاره هدف قرار دادند.

علاوه بر این گردان‌های قسام اعلام کرد که موفق شده ۲ تانک ارتش رژیم صهیونیستی را با موشک «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده و منفجر کند.

همچنین گردان‌های قسام یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب غرب تل الهوی را با موشک هدایت‌شونده «کونکورس» هدف قرار داد.

از سوی دیگر گردان‌های قسام اعلام کرد که در واکنش به هدف قراردادن غیرنظامیان فلسطینی درغزه، شهرک صهیونیستی اشدود را موشک‌باران کرده است.

بر این اساس آژیر هشدار در شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به صدا درآمد.

حزب الله: جنگ را متوقف کنید تا گسترده نشود

شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: کشتارهای اسرائیلی در غزه، تصمیم به رویارویی علیه دشمن را افزایش می‌دهد. خطاب به استکبار جهانی اعلام می‌کنیم که جنگ را متوقف کنید تا دامنه آن گسترش نیابد و از ما نخواهید که مانع توسعه آن شویم.

وی افزود: آمریکا و غرب از حیث اخلاقی و سیاسی دچار انحطاط شده اند و پوشالی بودن شعارهای حقوق بشری و دموکراسی آن نمایان شد و این از دستاوردهای طوفان الاقصی است.

نعیم قاسم گفت: حزب الله بخشی از رویارویی در راه قدس است و ما میان آزادسازی فلسطین و لبنان و منطقه فرقی قائل نیستیم. همواره در میدان مؤثر عمل خواهیم کرد و طرح‌های اسرائیل را از کار می‌اندازیم.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: ما یکپارجه خواهیم ماند و بهای لازم را در هر زمان و به روشی که به آن اعتقاد داریم پرداخت خواهیم کرد.

ترکیه سفیر خود را از تل آویو فراخواند

رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که ترکیه سفیر خود در تل‌آویو را برای مشورت فراخواند.

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که پس از ردکردن درخواست آتش‌بس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی و در پی تداوم هدف قراردادن غیرنظامیان فلسطینی در غزه، سفیر خود در تل‌آویو را فراخوانده است.

هلاکت ۵ نظامی صهیونیست در شمال غرب غزه

گردان‌های قسام با صدور بیانیه‌ای از به هلاکت‌رساندن ۵ نظامی صهیونیست در شمال غرب شهر غزه خبر داد و در بیانیه ای اعلام کرد: ۵ نظامی دشمن را در جریان حمله مبارزانمان به نظامیان صهیونیست که در یک خانه مسکونی در شمال غرب شهر غزه متمرکز شده بودند، به هلاکت رساندیم و چند نفر دیگر را نیز زخمی کردیم. نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال غرب غزه با خمپاره سنگین هدف قرار داده است.

علاوه بر این گردان‌های قسام اعلام کرد که شهرک صهیونیستی «نیریم» در اطراف نوار غزه را موشک‌باران کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز از به صدادرآمدن آژیر هشدار در اطراف نوار غزه خبر داد.

آمار جدید شهیدان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت غزه از ۲۳۱ کشتار انجام شده از سوی صهیونیستها طی ساعات گذشته علیه ساکنان غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت غزه از ۲۳۱ کشتار انجام شده از سوی صهیونیستها طی ساعات گذشته علیه ساکنان غزه خبر داد و اعلام کرد که آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۹ هزار و ۴۸۸ شهید افزایش پیدا کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که سه هزار و ۹۰۰ نفر از شهیدان کودک و ۲۵۰۰ نفر هم زن هستند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه بیان کرد که هفتاد درصد از شهیدان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. وی افزود: بیش از ۱۵۰ نفر از کادر پزشکی شهید و ۵۷ آمبولانس هدف قرار گرفته است. اشغالگران به طور عمد ۱۰۵ مرکز درمانی را هدف قرار داده و ۱۶ بیمارستان را هم با هدف قرار دادن از کار انداخته اند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اظهار داشت: بیمارستانهای غزه مملو از مجروحان بدحال است و همه روزه شمار زیادی از آنها را از دست می دهیم. اشغالگران به طور عمد به تروریسم سازمان یافته با هدف قرار دادن بیمارستانها روی آورده اند. وی گفت: جامعه جهانی در برابر آزمون واقعی قرار دارد تا در مواضع خود در قبال کشتار علیه ملت ما و هدف قرار دادن بیمارستانها تجدید نظر کند. از همه طرفها می خواهیم که گذرگاه امنی برای ارسال کمکهای پزشکی و سوخت به بیمارستان ایجاد کنند. وی همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۰۰۰ نفر از جمله ۱۲۵۰ کودک هنوز زیر آوار هستند.

قسام: با نظامیان اشغالگر در العطاطره با سلاح‌های مختلف درگیر شدیم

قسام از درگیری شدید مبارزان مقاومت با صهیونیست‌ها در العطاطره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسام از درگیری شدید مبارزان مقاومت با صهیونیست‌ها در العطاطره خبر داد. گردان‌های قسام در بیانیه ای اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها در منطقه العطاطره در غرب بیت لاهیا با سلاح‌های مختلف وارد درگیری شدیدی با نیروهای اشغالگر اسرائیلی شدند. همزمان بمباران شدید غزه از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی ادامه یافت. جنگنده های رژیم صهیویستی ورودی بیمارستان القدس در محله تل الهوی در غزه را بمباران کردند. این بمباران پس از بمباران دروازه بیمارستان الشفا در روز گذشته و شهادت دهها نفر و همچنین بیمارستان‌های المعمدانی، الصداقه ترکیه، بیمارستان اندونزی و چندین مدرسه انجام گرفت.

بمباران سنگین جنوب لبنان از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی

منابع خبری از ۱۰ حمله شدید جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از ۱۰ حمله شدید جنگنده های اسرائیلی به مناطقی در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف عیترون، عیتا الشعب و رامیا را به شدت گلوله باران کرد.

بر اثر این حملات ستونی از دود از اطراف بنت جبیل به هوا برخاسته است.

همچنین رژیم صهیونیستی شمال شهرک الماری و نیز اطراف شهرک کفرشوبا را هدف قرار داد.

از سوی دیگر مقاومت به شکل همزمان مواضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که شدیدترین حمله به مرکز جل العلام انجام شد.

از سوی دیگر حزب الله لبنان، یک بالن جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی را بر فراز شهرک صهیونیست نشین مسکاف عام در شمال فلسطین ساقط کرد.

خواستار تشکیل دادگاه بین المللی درباره جنایات اسرائیل هستیم

وزارت خارجه عمان اعلام کرد: خواستار تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل در حق مردم غزه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان به موضع‌گیری درباره تحولات غزه پرداخت. وزارت خارجه عمان اعلام کرد: خواستار تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل در حق مردم غزه هستیم. همچنین وزارت خارجه عمان بیان کرد: خواستار تشکیل دادگاه بین المللی برای پیگرد و محاکمه جنایتکاران جنگی اسرائیلی به سبب همه کشتارهایی که در غزه مرتکب شده اند، هستیم. وزارت خارجه سلطان نشین عمان بیان کرد: کشتارها و جنایات جنگی که نیروهای اشغالگر علیه ملت فلسطین در غزه مرتکب شده اند را به شدت محکوم می کنیم.

۱۲ شهید و ۵۴ زخمی بر اثر بمباران مدرسه «الفاخوره» در شمال غزه

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مدرسه‌ای در اردوگاه جبالیا در شمال غزه که هزاران آواره در آن بودند را هدف قرار دادند که بر اثر آن شمار زیادی شهید و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری اعلام کردند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با بمباران مدرسه‌ای در غزه فاجعه جدیدی رقم زدند. براساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مدرسه‌ای در اردوگاه جبالیا در شمال غزه که هزاران آواره در آن بودند را هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری زیادی شهید و زخمی شدند. از سوی دیگر خبرنگار المیادین گزارش داد که بر اثر این حمله تاکنون ۱۲ نفر شهید و بیش از ۵۴ نفر دیگر زخمی شده اند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین، بمب‌های دودزا به سمت اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه ریختند. همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی محل تجمع شهروندان فلسطینی را در محله الشجاعیه هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته مرتکب جنایات زیادی علیه مردم غزه شده است.

میقاتی: تجاوزات اسرائیل علیه جنوب لبنان و غزه متوقف شود

«نجیب میقاتی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان امروز صبح با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در امان پایتخت اردن دیدار کرد.

وی در این دیدار تاکید کرد: باید اولویت تلاش‌های کنونی دستیابی به آتش بس در غزه و توقف حملات اسرائیل علیه این منطقه و همچنین توقف حملات تل آویو علیه جنوب لبنان باشد.

میقاتی تصریح کرد: ما خواهان اعمال فشار بر اسرائیل با هدف توقف تجاوزات روزانه علیه حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی لبنان هستیم.

بلینکن نیز در این دیدار گفت: ما تمام تلاش خود را برای توقف عملیات نظامی در غزه با اهداف انسانی به کار می‌گیریم و این روند باید با آغاز گفتگوها در خصوص پرونده اسرا همراه باشد.

تهدید نتانیاهو علیه حزب‌الله لبنان حماقت سیاسی بود

رسانه‌های عبری زبان از تهدیدات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و کشور لبنان انتقاد کردند.

این رسانه‌ها اذعان کردند: تهدیدات روز گذشته نتانیاهو علیه سید حسن نصرالله مستقیماً بعد از پایان سخنرانی روز جمعه وی یک حماقت سیاسی به شمار می‌رود.

رسانه‌های عبری زبان اضافه کردند: اعضای دفتر نتانیاهو یکدیگر را مسئول این روند دانسته و در حال متهم کردن یکدیگر هستند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته به سخنان دبیر کل حزب‌الله لبنان واکنش نشان داد. نتانیاهو گفت: هر گونه اشتباه بهایی برایتان خواهد داشت که تصورش را هم نمی‌کنید.

سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان، عصر روز جمعه ضمن درخواست قطع صادرات نفتی به آمریکا و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد استقرار ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه مقاومت را نمی‌ترساند.

تمرکز صهیونیست‌ها بر بمباران بیمارستان‌ها و مولدهای برق در غزه

رئیس دفتر رسانه ای دولت فلسطین در نوار غزه در ارتباط با دور تازه جنایات جنگی صهیونیست‌ها، عنوان کرد: اشغالگران طی ساعات اخیر بر بمباران بیمارستان‌ها در غزه به ویژه اطراف بیمارستان الشفا متمرکز شده اند.

وی افزود: ارتش رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات خود به طور ویژه سلول‌های خورشیدی و مولدهای تولید برق در غزه را مورد هدف قرار داده است.

رئیس دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در نوار غزه تاکید کرد که صهیونیست‌ها با این اقدامات خود سعی بر ایجاد فجایع انسانی جدید در غزه و تخلیه بیمارستان‌ها هستند.

بمباران مسجد «علی ابن ابی طالب» و ورودی بیمارستان کودکان در غزه

شبکه المیادین دقایقی قبل گزارش داد: جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به حملات هوایی و توپخانه ای خود علیه مناطق مختلف غزه به ویژه مساجد و بیمارستان‌های این باریکه ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ارتش رژیم اشغالگر، مسجد علی ابن ابی طالب و یک خانه در کنار این مسجد واقع در خیابان ۸ جنوب غزه را بمباران و تخریب کردند.

در ادامه این گزارش آمده است: قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز به سمت سواحل نوار غزه حملات خمپاره‌ای انجام می‌دهند. در جریان بمباران بندر ماهیگیران رفح دست کم ۱۴ قایق ماهیگیری متعلق به فلسطینی‌های این منطقه در آتش سوخت.

همچنین جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی ورودی بیمارستان کودکان النصر واقع در غرب غزه را بمباران کردند.

سخنگوی کابینه نتانیاهو: بیمارستان «الشفاء» هدف مشروع اسرائیل است!

مارک رِگِو، سخنگوی کابینه و مشاور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با «کانال ۴» رژیم صهیونیستی، با تأیید حمله نیروهای اشغالگر به بیمارستان «الشفاء» در غزه، بیمارستان‌های این شهر را «هدف مشروع» صهیونیست‌ها خواند!

رِگِو در واکنش به اظهارات مجری کانال ۴ درباره ادعاهای آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر خویشتن‌داری و «محافظت از جان فلسطینی‌ها تا حد امکان»، و اینکه چند ساعت بعد از این ادعا تصاویری دلخراش از بیمارستان مرکزی غزه، «الشفاء» منتشر شد که در آن آمبولانس‌ها هدف قرار گرفته بودند، مدعی شد: ما حدود یک هفته پیش موقعیت مشابهی را داشتیم که در جریان آن حماس اعلام کرد که اسرائیل فلسطینی‌ها را سلاخی کرد و رقمی که اعلام شد حدود ۸۰۰ کشته بود.

وی که پیش‌تر نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد بود، در واکنش به اینکه «خیلی از مردم جهان اسرائیل را مقصر و حملات به بیمارستان‌ها و کشتن افراد بی‌گناه می دانند، مدعی شد: هرچند خیلی‌ها اسرائیل را مقصر می‌دانند اما باید این مساله را در ذهن داشته باشید «ما می‌دانیم که زیر تاسیسات بیمارستانی، شبکه‌ای گسترده از تونل‌ها وجود دارد و مرکز فرماندهی و کنترل حماس است و تسلیحات در زیر زمین جابه‌جا می‌شود. بنابراین این بیمارستان «هدف مشروع» اسرائیل است!

تشدید حملات هوایی ارتش اشغالگر علیه مناطق مختلف غزه

شبکه خبری المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی تنها طی چند ساعت بیش از ۲۰ مرتبه محله الزیتون واقع در شهر غزه را بمباران کردند.

این جنگنده‌ها همچنین اطراف مسجد صفا و مروه در اردوگاه الشاطئ واقع در غرب غزه را بمباران کردند.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مناطق اطراف بیمارستان القدس در تل الهوی واقع در غرب غزه را نیز بمباران کردند.

در پی بمباران خانیونس واقع در جنوب غزه تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه زخمی شده که به بیمارستان ناصر منتقل شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی دقایقی قبل یک خانه مسکونی در اردوگاه النصیرات را بمباران کرده و بر سر ساکنان آن خراب کرد. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملات وحشیانه خود علیه نوار غزه خیابان صلاح الدین واقع در شرق اردوگاه النصیرات در مرکز غزه را نیز شدیداً هدف حملات هوایی خود قرار داد.

دست کم در جریان بمباران ۲ خانه مسکونی در النصیرات و رفح هفت فلسطینی به شهادت رسیدند.

آتش توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بر سر ساکنان غزه

همزمان با حملات هوایی، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اردوگاه البریج واقع در مرکز نوار غزه را زیر آتش گرفت.

این حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی شرق اردوگاه المغازی واقع در مرکز غزه را نیز هدف قرار داد.

حملات مذکور علیه بخش‌هایی از شمال نوار غزه نیز ادامه دارد.

حمله اشغالگران به کرانه باختری / درگیری مقاومت با عناصر نظامی

از سوی دیگر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مانند روزهای گذشته همزمان با تشدید حملات خود علیه نوار غزه، به کرانه باختری نیز حمله کردند. این نظامیان اشغالگر به شهرک عنزا واقع در جنوب جنین در کرانه باختری یورش بردند و با ساکنان این منطقه درگیر شدند.

همچنین گزارش‌هایی در خصوص حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه بلاطه واقع در نابلس و شهرک جبع واقع در جنوب جنین در کرانه باختری منتشر شده است.

شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که نیروهای مقاومت نیز به پا خواسته و با اشغالگران صهیونیست در اردوگاه بلاطه درگیر شده‌اند.

بمباران ژنراتور و پنل‌های خورشیدی تولید برق

شبکه الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی ژنراتور برق اصلی بیمارستان الوفا واقع در غزه را هدف قرار دادند. به دنبال این اقدام ضدانسانی رژیم صهیونیستی ژنراتور برق این بیمارستان توان تولید برق را نخواهد داشت.

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای بیانگر آن است که ارتش رژیم صهیونیستی پنل‌های خورشیدی شهر غزه را که تنها منبع باقی مانده برای تولید برق در این منطقه به شمار می‌رفت بمباران کرده است.

گوترش بازهم «وحشت زده» شده است!

از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که همواره تنها با مطرح کردن کلمات پیش پا افتاده، در قبال حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌های بی گناه موضع گیری می‌کند این بار گفت: نسبت به حمله اسرائیل علیه گروهی از خودروهای امدادرسان در غزه احساس وحشت می‌کنم!

دبیرکل سازمان ملل متحد پیشتر نیز در واکنش به کشتار اردوگاه جبالیا توسط جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به عبارت «وحشت‌زده شدم» بسنده کرده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی که به هیچیک از اصول و قوانین بین المللی در زمان درگیری و جنگ پایبند نیست علاوه بر بمباران بیمارستان‌ها اقدام به هدف قرار دادن خودروهای امدادرسان و کاروان انتقال زخمی‌ها نیز می‌کند.

هاآرتص: اسرائیل در تله حمله به غزه گرفتار شده است

از سوی دیگر عاموس هارییل تحلیلگر نظامی روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد: اسرائیل در تله حمله به غزه گرفتار شده است. این در حالیست که اسرائیل در یک بحران عمیق داخلی به ویژه با حضور مقامات شکست خورده غرق شده است.

سایت عبری زبان واللا نیز به نقل از نظامیان صهیونیست که در نبرد زمینی غزه شرکت کرده‌اند گزارش داد: نیروهای مقاومت از تاکتیک «نیش» استفاده می‌کنند. آنها از میان ستون‌های ساختمان‌های ویران شده و از درون تونل‌ها به سمت ما خمپاره و موشک‌های ضدتانک شلیک می‌کنند و بعد از آن ناپدید می‌شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: ما نمی‌توانیم آنها را رصد کنیم.

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