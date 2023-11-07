به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها و برگشت خوردن چک‌های آنها و عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌های پایه، رئیس انجمن داروسازان ایران را مجبور ساخت تا نامه نگاری‌هایی با رؤسای سه سازمان بیمه گر و همچنین با رئیس جمهور داشته باشد.

شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان، در ابتدا سه نامه جداگانه به رؤسای سازمان‌های بیمه‌گر تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نوشت.

وی در این نامه‌ها، نسبت به بی نظمی به وجود آمده در تسویه مطالبات داروخانه‌ها که ناشی از عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع است، به شدت گلایه کرد.

کلانتری عنوان کرد: در صورتی که بیمه‌ها نسبت به تکمیل پرداخت صورتحساب‌های ارسالی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۲ مطابق با حکم بودجه ۱۴۰۲ به بهانه عدم تأمین «ما به التفاوت ارز» و تسویه حساب کامل صورتحاسب های ارسالی مربوط به خدمات ارائه شده به بیمه شدگان خود اقدام ننماید، داروخانه‌های سراسر کشور ناگزیر از ارائه سرویس نسبت به مازاد تعهدات ایجاد شده ناشی از اجرای طرح دارویاری معذور خواهند شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، سپس نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشت و از رئیس دولت سیزدهم خواست تا مشکلات داروخانه‌ها را مورد توجه قرار دهد.

کلانتری در نامه به رئیس جمهور نوشت: تا کنون هیچ‌گونه اقدام مثبتی از ناحیه سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت سهم ارز از مطالبات داروخانه‌ها صورت نگرفته و سرجمع مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به نقطه‌ای رسیده که چک‌های ارائه شده به شرکت‌های پخش و تولید دارو برگشت خورده و ضمن لطمه به وجهه اجتماعی مؤسسین، گردش نقدینگی بین داروخانه‌ها تا شرکت‌های تولیدکننده دارو متوقف شده است.

به دنبال این نامه نگاری‌ها، انجمن داروسازان ایران اعلام کرد: بخشی از بدهی به داروخانه‌ها شامل مابه‌التفاوت سهم ارز ترجیحی مطالبات تیر و مرداد ماه بیمه تأمین اجتماعی و بخشی از مابه‌التفاوت سهم ارز ترجیحی بیمه خدمات درمانی واریز شد.

در هفته آینده نیز جلساتی با رؤسای سازمان‌های بیمه‌گر برای تداوم منظم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و سهم ارزی مطالبات توسط هیأت مدیره انجمن برگزار خواهد شد.