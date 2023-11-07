۸۰ موکب در استان کردستان به زوار حسینی خدمات ارائه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین یوسفی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تجلیل از دستاندرکاران ستاد اربعین شهرستان سنندج اظهار داشت: اربعین یک کنگره عظیم جهانی است و باید در راستای اجرای هرچه باشکوهتر این برنامه تلاش کرد.
وی افزود: خدمات دهی دستگاههای اجرایی استان کردستان به زائران اربعین در مرز باشماق و شهرستانهای مختلف قابل تقدیر است و انتظار میرود این همکاری همچنان ادامه پیدا کند تا شاهد خدمات دهی بهتری به زائران حسینی باشیم.
یوسفی بر فراهم کردن زیر ساختهای لازم تاکید کرد و بیان داشت: هم افزایی، آسیب کیفی سازی و متنوع کردن خدمات موکبها بسیار ضروری میباشد و لازم است تا زیرساختهایی فراهم شود تا از هزینههای تکراری جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه فقط بحث اسکان و پذیرایی زائران نیست، عنوان کرد: ۸۰ موکب در ایام اربعین در استان به زائران خدمات میدادند که باید برای ارائه خدمت بهتر و بهینه، ساماندهی شوند.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کردستان به این هم اشاره کرد که موکبداران میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را برای مردم مظلوم غزه از طریق هلال احمر ارسال کنند.
در پایان این جلسه از دستاندرکاران، موکبداران و عوامل ستاد اربعین شهرستان سنندج تقدیر شد.
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