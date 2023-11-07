کرمانی ها آخر هفته سردی خواهند داشت

حمیده حبیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هم اکنون آسمان استان کرمان صاف تا کمی ابریست، گفت: برای امروز افزایش ابر و احتمال رگبار خفیف باران در ارتفاعات مرکزی و برخی از مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.
وی افزود: تا پایان هفته انتظار کاهش دما را در استان خواهیم داشت.
حبیبی گفت: منوجان در ۲۴ ساعت گذشته با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد، گرمترین و لاله زار با دمای ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر خنکترین مناطق استان کرمان به ثبت رسیدهاند.
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان: گفت: حداقل دمای امروز شهر کرمان ۵ درجه سانتیگراد خواهد بود و در سایر مناطق استان افزایش ابر و جوی آرام پیش بینی میشود.
وی بیان داشت: امروز دمای کرمان در گرمترین ساعات خود به ۲۱ درجه سانتیگراد میرسد.
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