۴ داوطلب انتخابات خبرگان رهبری در گیلان ثبت نام کردند

‌به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه طبق جدول زمان‌بندی، ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه به‌مدت هفت روز از ساعت ٨ صبح الی ۱٨ در فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان گیلان انجام می‌شود، اظهار کرد: در سومین روز نام نویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در استان گیلان و تا ظهر، ۲ داوطلب نمایندگی دیگر نسبت به ثبت نام نهایی خود اقدام کردند.‌

وی با بیان اینکه از آغاز زمان نام نویسی داوطلبان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکنون ۴ نفر برای نمایندگی در حوزه انتخابیه گیلان نام نویسی کردند، افزود: داوطلبان ۴ روز دیگر فرصت دارند تا برای ثبت نام به فرمانداری رشت، وزارت کشور و یا فرمانداری قم مراجعه کنند.

شفیعی ثابت تصریح کرد: داوطلبان حائز شرایط ماده ۱۱ و ۱۲ قانون انتخابات خبرگان رهبری با مراجعه حضوری و ارائه مدارک سطح ۴ حوزه و تکمیل پرسشنامه می‌توانند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.