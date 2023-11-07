به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه نانو، حجتالاسلام محسنی اژهای در راستای تاکیدات و دستورات خود خطاب به بخشهای ذیصلاح در قوه قضاییه ناظر بر کمک به توسعه فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان و همچنین بکارگیری فناوریهای نوین در جهت تسهیل و تسریع خدمترسانی قضایی به مردم، از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو مستقر در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران، بازدید کرد.
در جریان این بازدید مساله محور از بزرگترین رویداد نانویی کشور، «دهقانی فیروزآبادی» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، به همراهی و مشایعت ریاست قوه قضاییه پرداخت و در باب اهمیت نمایشگاه فناوری نانو و گستره فعالیتهای نانویی کشور توضیحاتی را به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید در غرفههای مختلفی حضور یافت و از نزدیک در جریان کموکیف دستاوردهای نانویی که مزایای قابل ملاحظه و معتنابهی برای کشور و مردم در حوزههای مختلف صنعتی، پزشکی، ارتباطی، نظامی، کشاورزی، محیط زیستی، نفت و انرژی به همراه دارند، قرار گرفت و به گفتگو با متخصصان حوزه نانویی کشور پرداخت.
تسهیل و تسریع خدمترسانی به مردم در حوزههای مختلف و رفع نیازهای زندگی روزمره آنها با به صرفهترین هزینه ممکن و همچنین جلوگیری از خروج ارز و همکاریهای فناورانه میان شرکتهای دانشبنیان و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور در مسیر تجاریسازی محصولات، از جمله مهمترین محورهای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفههای مختلف نمایشگاه فناوری نانو بود.
محسنی اژهای در جریان این بازدید خطاب به معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تاکید کرد که تدابیر و تمهیدات مناسبی را در جهت بازاریابی محصولات دانشبنیان و همچنین رفع موانع صادراتی شرکتهای این حوزه اتخاذ نمایید.
رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور این نکته را هم متذکر شد که فهرستی از مشکلات شرکتهای دانشبنیان در حوزه امور ثبتی و مالکیت معنوی را جهت بررسی و رفع ارائه کند.
محسنی اژهای در جریان این بازدید تاکید کرد که باید تمهیدات و اقدامات مبسوط و گستردهای جهت شناساندن محصولات دانشبنیان و تولیدات حوزه نانو به کارخانجات و بنگاههای صنعتی و تولیدی داخلی صورت گیرد، چرا که به هیچ وجه قابل قبول نیست که بخشها و بنگاههای داخل کشور، محصولی را که نمونه پیشرفته داخلی و بومی دارد و از نظر کیفیت و قیمت بر مشابه خارجی مزیت دارد، نادیده انگارند و نمونه خارجی آن را تهیه و ابتیاع کنند.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید در غرفه «محصولات در حال توسعه فناوری دارای نوآوری جهانی» نیز حضور یافت و از بخشهای مختلف آن بازدید به عمل آورد. در این غرفه دستاوردهایی به نمایش گذاشته شده بود که در حوزه پزشکی و سلامت برای کشور جهشآفرینی به همراه دارد؛ از جمله این محصولات میتوان به «پانسمانهای نانو پیشرفته زخم»، «کیتهای تشخیص سریع سرطان روده»، «حسگرهای پوشیدنی هوشمند برای تشخیص زردی نوزاد»، «پودرهای نانویی ترمیم بافتهای استخوانی» و «کپسولهای ژلاتین نرم، مخصوصِ بیماریهای دستگاه گوارش» اشاره کرد؛ رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این غرفه، دستاورهای نانویی حوزه پزشکی کشور را بسیار پراهمیت خواند و بر تقویت این بخش به لحاظ ارتباط آن با سلامت و بهداشت مردم تاکید کرد و گفت: تولید تجهیزات و ارائه خدمات پزشکی ارزانتر و راهکارهای درمانی مؤثرتر از اهداف حوزه نانوپزشکی است که باید هر چه بیشتر در امر گسترش و توسعه آن کوشا باشیم.
محسنی اژهای در ادامه بازدید خود از بزرگترین رویداد نانویی کشور، در غرفه صنایع نانوتِک نیز حضور یافت و از بخشهای مختلف این غرفه بازدید به عمل آورد؛ محصولات و تولیدات این حوزه در صنایع، نیروگاهها، پتروشیمیها و پالایشگاهها کاربرد وسیع دارند و کشور را تا حدود زیادی از محصولات خارجی در شرایط تحریمی بینیاز میگردانند و ارزبری را به میزان قبال توجهی کاهش میدهند. «سرامیکهای نسوزِ محفظه احتراق توربینهای گازی در نیروگاهها»، «دستگاه تولید نانو الیاف مختصِ صنایع پزشکی و ماسک صنعتی»، «تولید ایمپلر یا قطعه تنظیم فشار توربینها»، «دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما» و «کاتالیستهای استراتژیک صنعت نفت» از جمله محصولات و دستاوردهای این حوزه بودند که در غرفه نانوتِک به نمایش گذاشته شده بودند.
رئیس عدلیه در جریان بازدید از این غرفه تصریح کرد: اگر چه محصولات و دستاوردهای حوزه نانوتِک، سبب جلوگیری از خروجِ مقادیر معتنابهی ارز از کشور میگردد، اما نکته مهمتر از آن، مبحث استقلال سیاسی کشور است؛ دشمنان تلاش داشتند بواسطه تحریمها و جلوگیری از واردات محصولات نانوتکنولوژی به کشور، استقلال سیاسی کشور را تضعیف گردانند، اما بحمدالله این حربه دشمنان با عزم جوانان و دانشمندان ما خنثی شده است.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفه مربوط به «دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما» به این موضوع اشاره کرد که آلایندگی ناشی از فعالیتهای صنعتی و تولیدی در فصلهایی از سال خساراتی را برای کشور به دنبال دارد لذا تقویت بخش مرتبط با دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما از اهمیت شایانی برخوردار است.
محسنی اژهای همچنین تاکید کرد که با اتکاء به ظرفیت قانونی موجود میتوان کارخانجات را ملزم به نصب دستگاه تصفیه هوا کرد؛ امری که قوه قضاییه نیز به واسطه مبحث حقوق عامه، میتواند پیگیری کند.
حضور در غرفه دستاوردهای ارتباطی و فناوری اطلاعات و همچنین دستاوردهای نظامی – صنعتی حوزه نانو، از دیگر برنامههای رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو بود؛ «اولین سامانه توزیع کلید کوانتومی فیبری که سبب افزایش امنیت تبادل اطلاعات میشود» از جمله دستاوردهای حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات متکی بر نانو بود که رئیس قوه قضاییه در جریان جزئیات این دستاورد قرار گرفت. همچنین «لیزر فیبر، مختصِ کارهای صنعتی و نظامی» دستاورد دیگر این حوزه بود که رئیس عدلیه از غرفه مربوط به آن بازدید به عمل آورد.
محسنی اژهای در جریان بازدید خود از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از غرفه مجتمع شماره ۲۶ شورای حل اختلاف ویژه شرکتهای دانش بنیان و نخبگان نیز بازدید و بر اهمیت به صلح و سازش کشاندن دعاوی مربوط به شرکتهای دانشبنیان و نخبگان تاکید کرد.
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