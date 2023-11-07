به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهبخش شامگاه سهشنبه به همراه فرماندار شهرستان خلخال و جمعی از مسئولان محلی و استانی در راستای شناسایی و بررسی ظرفیتها و پتانسیلهای جدید شیلاتی در شهرستان خلخال، از برخی مناطق مستعد آبزی پروری در حاشیه رودخانه قزلاوزن بازدید به عمل آوردند.
وی با بیان اینکه شهرستان خلخال ظرفیت بسیار مناسبی جهت تبدیل شدن به قطب شیلاتی استان را دارد، اظهار کرد: باید در راستای تحقق شعار سال، حداکثر استفاده از ظرفیتهای شیلاتی استان را با جذب سرمایهگذار توانمند و بومی و ارتقای تولیدات شیلاتی انجام دهیم.
مدیرکل شیلات استان اردبیل با اعلام آمادگی اداره کل شیلات استان برای هرگونه مساعدت فنی و پشتیبانی برای موفقیت در انجام این طرحها تصریح کرد: با همکاری و تعامل ادارات مربوطه در صدور مجوزهای قانونی، احداث مزارع و مجتمعهای پرورش ماهی اعم از شرکت آب منطقه، محیط زیست، دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی میتوان شاهد رشد و شکوفایی صنعت آبزیپروری در استان بود.
الهبخش با اشاره به اینکه شیلات از بخشهای مهم و تأثیرگذار در بحث امنیت غذایی و تأمین پروتئین لازم مردم است، از تمامی دستگاههای تأثیرگذار خواست در این راستا کمک حال اداره کل شیلات بوده تا بتوان با ایجاد پروژههای جدید، ظرفیت تولید استان را افزایش داد.
وی افزود: شرایط سرمایهگذاری در شهرستان خلخال برای سرمایهگذاران فراهم است و چنانچه سرمایهگذاران تمایل به فعالیت در زمینه آبزیپروری را دارند، این اداره کل آمادگی کافی برای ایجاد بسترهای لازم در زمینه اخذ مجوزهای قانونی در کوتاهترین زمان ممکن را دارد.
مدیرکل شیلات استان اردبیل بیان کرد: در صورت توجه به ظرفیتهای شیلاتی، شاهد ایجاد اشتغال پایدار و تولید ثروت برای استان خواهیم بود.
نظر شما