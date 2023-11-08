به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسن عباسی در بازدید میدانی از پیشرفت طرحهای توسعهای و زیرساختی بندرلنگه و جزیره ابوموسی، از روند ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی بازدید کرد و افزود: احداث این ساختمان دریایی باعث افزایش ایمنی رفت و آمد و سرعتبخشی در عملیاتهای امداد و نجات دریایی و گامی مهم در بهبود خدمات به شهروندان ابوموسی و شناورهای منطقه خواهد بود.
وی با قدردانی از فعالیتهای انجام شده در بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان بر لزوم سرعتبخشیدن و بهرهبرداری به هنگام از طرحهای دریایی این منطقه از استان هرمزگان بهویژه ساختمان مرجع دریایی بندر بوموسی تاکید کرد.
سرپرست ادارهکل مهندسی و عمران سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای موازی در این بندر، زیرساختهای لازم برای ارتقای خدمات تجاری و گردشگری شهر بوموسی تامین خواهد شد.
عباسی همچنین ایجاد زیرساختهای عمرانی در حوزههای دریایی و بندری به منظور افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد دریامحور را از مهمترین اهداف توسعه طرحهای بنادر و دریانوردی در هرمزگان عنوان کرد.
سرپرست اداره کل مهندسی و عمران سازمان بنادر در این سفر از طرحهای دریایی و بندری در حال احداث جزیره بوموسی از جمله احداث ساختمان برج کنترل، احداث دیوار پیرامونی بندر، احداث کریدور مسافری و سالن بینالمللی مسافری بازدید کرد.
مرتضی احتشام، فرماندار ابوموسی نیز از تلاشها و اقدامات زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته در این در این شهرستان قدردانی کرد و گفت: یکی از ظرفیتهای جزایر شیلات، بنادر و گردشگری است که فعال سازی هر کدام میتواند دارای منافع متعددی برای کشور و جزیره نشینان داشته باشد و بر روی اشتغال ساکنان آثار مفیدی داشته باشد.
ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی که از اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز شده دارای ۲ طبقه اداری، یک طبقه تکنیکال و یک طبقه برج کنترل است.
ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی به ارتفاع ۲۵ متر و در چهار طبقه با زیربنای یکهزار و ۲۹۸ متر شامل یک طبقه خدمات رفاهی و به متراژ ۵۱۷ متر (همکف)، یک طبقه اداری به متراژ ۴۱۱ متر (طبقه اول)، یک طبقه اتاق تکنیکال به متراژ ۱۸۵ متر و همچنین یک طبقه ساختمان برج کنترل به متراژ ۱۸۵ متر مربع دربالاترین طبقه ساختمان درحال ساخت است.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان نیز ضمن ارائه عملکردی از وضعیت اجرای طرحهای عمرانی، اقدامات برجسته و شاخص گفت: اجرای طرحهای پیشران با هدف جذب سرمایهگذار مانند جانمایی بندر جدید لنگه با وسعت 700 هکتار با پیشرف ۶۰ درصدی، احداث ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی و تعمیرات اساسی زیرساختهای بندری و دریایی در بندرلنگه و بنادر غرب هرمزگان صورت گرفته است.
مرتضی سالاری افزود: این طرحها گوشهای از فعالیتهای غرب استان هرمزگان بهمنظور ایجاد فضای مناسب برای افزایش مشارکت فعالان اقتصادی حوزه دریایی و بندری، تجار و صاحبان کالا در رونق بخشی به این بندر است.
وی خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در این بندر، زمینه ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایهگذار را فراهم تا شاهد افزایش شتابنده و پیشرفت هرچه بیشتر منطقه غرب استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه باشیم.
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