  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

سرپرست مهندسی و عمران سازمان بنادر و دریانوردی:

ساختمان مرجع دریایی ابوموسی درسفر رییس‌جمهور افتتاح می شود

ساختمان مرجع دریایی ابوموسی درسفر رییس‌جمهور افتتاح می شود

بندرعباس - سرپرست مهندسی و عمران سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ساختمان مرجع دریایی ابوموسی در دور دوم سفر رییس جمهور به استان هرمزگان به‌طور رسمی به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسن عباسی در بازدید میدانی از پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بندرلنگه و جزیره ابوموسی، از روند ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی بازدید کرد و افزود: احداث این ساختمان دریایی باعث افزایش ایمنی رفت و آمد و سرعت‌بخشی در عملیات‌های امداد و نجات دریایی و گامی مهم در بهبود خدمات به شهروندان ابوموسی و شناورهای منطقه خواهد بود.

وی با قدردانی از فعالیت‌های انجام شده در بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان بر لزوم سرعت‌بخشیدن و بهره‌برداری به هنگام از طرح‌های دریایی این منطقه از استان هرمزگان به‌ویژه ساختمان مرجع دریایی بندر بوموسی تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل مهندسی و عمران سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های موازی در این بندر، زیرساخت‌های لازم برای ارتقای خدمات تجاری و گردشگری شهر بوموسی تامین خواهد شد.

عباسی همچنین ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در حوزه‌های دریایی و بندری به منظور افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد دریامحور را از مهم‌ترین اهداف توسعه طرح‌های بنادر و دریانوردی در هرمزگان عنوان کرد.

سرپرست اداره کل مهندسی و عمران سازمان بنادر در این سفر از طرح‌های دریایی و بندری در حال احداث جزیره بوموسی از جمله احداث ساختمان برج کنترل، احداث دیوار پیرامونی بندر، احداث کریدور مسافری و سالن بین‌المللی مسافری بازدید کرد.

مرتضی احتشام، فرماندار ابوموسی نیز از تلاش‌ها و اقدامات زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته در این در این شهرستان قدردانی کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های جزایر شیلات، بنادر و گردشگری است که فعال سازی هر کدام می‌تواند دارای منافع متعددی برای کشور و جزیره نشینان داشته باشد و بر روی اشتغال ساکنان آثار مفیدی داشته باشد.

ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی که از اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز شده دارای ۲ طبقه اداری، یک طبقه تکنیکال و یک طبقه برج کنترل است.

ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی به ارتفاع ۲۵ متر و در چهار طبقه با زیربنای یک‌هزار و ۲۹۸ متر شامل یک طبقه خدمات رفاهی و به متراژ ۵۱۷ متر (همکف)، یک طبقه اداری به متراژ ۴۱۱ متر (طبقه اول)، یک طبقه اتاق تکنیکال به متراژ ۱۸۵ متر و هم‌چنین یک طبقه ساختمان برج کنترل به متراژ ۱۸۵ متر مربع دربالاترین طبقه ساختمان درحال ساخت است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان نیز ضمن ارائه عملکردی از وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی، اقدامات برجسته و شاخص گفت: اجرای طرح‌های پیشران با هدف جذب سرمایه‌گذار مانند جانمایی بندر جدید لنگه با وسعت 700 هکتار با پیشرف ۶۰ درصدی، احداث ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی و تعمیرات اساسی زیرساخت‌های بندری و دریایی در بندرلنگه و بنادر غرب هرمزگان صورت گرفته است.

مرتضی سالاری افزود: این طرح‌ها گوشه‌ای از فعالیت‌های غرب استان هرمزگان به‌منظور ایجاد فضای مناسب برای افزایش مشارکت فعالان اقتصادی حوزه دریایی و بندری، تجار و صاحبان کالا در رونق بخشی به این بندر است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این بندر، زمینه ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذار را فراهم تا شاهد افزایش شتابنده و پیشرفت‌ هرچه بیشتر منطقه غرب استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه باشیم.

کد مطلب 5933700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها