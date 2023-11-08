داعش مسئولیت انفجار مرگبار در کابل را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک روز پس از انفجار یک دستگاه مینی‌بوس در شهر کابل افغانستان که دست کم هفت قربانی برجا گذاشت، گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

داعش مدعی شد که اعضای این گروه، یک وسیله انفجاری را داخل یک دستگاه مینی‌بوس منفجر کرده‌اند. پلیس افغانستان اعلام کرد که در پی این حادثه در غرب کابل دست کم ۲۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این دومین حادثه بمب‌گذاری در دو هفته اخیر بوده است. در جریان حادثه‌ای مشابه در ۲۶ اکتبر در این منطقه، چهار نفر کشته و هفت تن نیز زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله را نیز برعهده گرفت.