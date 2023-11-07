  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۱

انفجار مهیب در غرب کابل/ ۷ نفر کشته و ۲۰ تَن زخمی شدند

انفجار مهیب در غرب کابل/ ۷ نفر کشته و ۲۰ تَن زخمی شدند

رسانه‌های افغانستان از وقوع انفجاری مهیب در غرب کابل با ۲۷ کشته و زخمی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آریانا نیوز، منابع آگاه از وقوع انفجاری مهیب در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، انفجار مقابل بیمارستان محمدعلی جناح روی داده است.

به گفته شاهدان عینی، در این انفجار یک خودرو هدف قرار گرفته است.

گزارش رسانه‌های افغانستان در این خصوص حاکیست: نیروهای امنیتی طالبان به محل وقوع حادثه رسیده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد: دست کم ۷ نفر در انفجار امشب در دشت برچی کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌ اند.

وی در ادامه افزود: انفجار در یک خودرو مسافربری شهری رخ داده و نیروهای امنیتی برای بررسی‌ های بیشتر به محل حادثه رسیده‌ اند.

تاکنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این باره رسانه‌ای نشده است.

کد مطلب 5933140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها