انفجار مهیب در غرب کابل/ ۷ نفر کشته و ۲۰ تَن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آریانا نیوز، منابع آگاه از وقوع انفجاری مهیب در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، انفجار مقابل بیمارستان محمدعلی جناح روی داده است.

به گفته شاهدان عینی، در این انفجار یک خودرو هدف قرار گرفته است.

گزارش رسانه‌های افغانستان در این خصوص حاکیست: نیروهای امنیتی طالبان به محل وقوع حادثه رسیده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد: دست کم ۷ نفر در انفجار امشب در دشت برچی کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌ اند.

وی در ادامه افزود: انفجار در یک خودرو مسافربری شهری رخ داده و نیروهای امنیتی برای بررسی‌ های بیشتر به محل حادثه رسیده‌ اند.

تاکنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این باره رسانه‌ای نشده است.