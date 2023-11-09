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کد مطلب 5934284
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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۳

ارتش یمن با چه موشکی پهپاد آمریکایی را ساقط کرد؟

ارتش یمن با چه موشکی پهپاد آمریکایی را ساقط کرد؟

رونمایی از موشک‌های پدافند هوایی ارتش یمن که با آن‌ها ساعاتی پیش پهپاد آمریکایی را منهدم کردند، مشاهده می کنید.

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    نظرات

    • سید مجتبی حسینی IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      34 8
      پاسخ
      درودخدابرشما وسازندگان این موشکها خداحفظ تان کند مرحبا سربازان واقعی امام زمان سلام علیه یاعلی مدد
    • داود دادور IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      20 4
      پاسخ
      زنده باد مقاومت یمن . خدا کمکشون کنه که با قدرت اسراییل رو بکوبن. درود به شرف رزمندگان یمنی که از این فاصله دور ، دارن فلسطین رو حمایت میکنن.
    • بهروز IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      7 0
      پاسخ
      بعنوان یک ایرانی،، درود میفرستم ی عزت و غیرت رزمندگان سرافراز کشور یمن،،با وجود مشکلات بسیار ب این کشور با غیرت ،،در میان کشورهای عرب چه خوش درخشیدند و ثابت کردند برای حمایت مردم مظلوم غزه دیگر مرز نمی‌شناسند و یک تکلیف الهی است،،خداوند یار و نگهدارتان،،انشاالله تقاص ظلم‌های ۸ ساله ایکه کشور امریکاب
    • حسین بنی ابراهیمی IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      4 1
      پاسخ
      سلام میخواهم بروم غزه و از مردم مظلوم غزه دفاع کنم..یا خدمت به همنوعانمان درغزه
    • حسین بنی ابراهیمی IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      7 0
      پاسخ
      سلام میخواهم بروم غزه و از مردم مظلوم غزه دفاع کنم..یا خدمت به همنوعانمان درغزه
    • یوسف امرالله کارچا IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      5 0
      پاسخ
      ان حزب الله هم الغالبون
    • حسن قنبری IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      2 0
      پاسخ
      سلام ودرود خدا بر حاج حسن تهرانی مقدم ودیگر همکارانش
    • ع ا ز CA ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      نوع موشکهای یمن مهم نیست چیزی که مهم است آن است که نیروهای و دولت یمن هر چیزی که از روز اول گفتن قاطع بر سر تعهدات اسلامی و مجاهدتهای خودشان هستند سلام خدا بر مجاهدان و دولت اسلامی یمن که مجاهدان و شهادت طلبانه در کنار مظلومین بی دفاع مردم غزه ایستادن و افتخار هر مسلمان امروز مجاهدان جان برکف مقاومت
    • عزیز..و IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      1 0
      پاسخ
      درود. خدا بر انصارالله. یمن...درود. به. شرفتان. یمنی های. قهرمان...والله. به خدا. وقت. اون. رسیده. که. هرچه. در. استطاعت. ما ایرانیان است. به. یمنی های. مجاهد. کمک کنیم

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