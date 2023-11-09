دریافت 1 MB کد مطلب 5934284 https://mehrnews.com/x33sBR ۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۳ کد مطلب 5934284 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۳ ارتش یمن با چه موشکی پهپاد آمریکایی را ساقط کرد؟ رونمایی از موشکهای پدافند هوایی ارتش یمن که با آنها ساعاتی پیش پهپاد آمریکایی را منهدم کردند، مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط پهپاد MQ۹ آمریکا حین جاسوسی بر فراز آبهای یمن سرنگون شد حمایت نظامی قوی غرب از تلآویو/ جهان اسلام به غزه کمکی نمیکند؟ خدمت به همنوع اصل مهم در بُعد انسانی و عبادی است اظهارات وقیحانه کارشناس شبکه ۱۲ اسرائیل درباره کشتار مردم غزه اینجا بیروت است؛ مهد مقاومت/ جوانان لبنانی: جبهه لبنان باز شود، شکست اسرائیل قطعی است برچسبها رژیم صهیونیستی یمن ایالات متحده امریکا پهپاد آمریکایی حملات پهپادی
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