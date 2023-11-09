اخذ سند مالکیت موقوفات یکی از اولویت های اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون برای ۱۳۶۵ رقبه از موقوفات گیلان سند مالکیت صادر شده است، اظهار کرد: مساحت این رقبه ۱۴۰۷ هکتار بوده است.

وی با بیان اینکه صادر شدن این مقدار سند مالکیت اسناد مالکیت در گیلان سبب شده تا گیلان رتبه نخست کشوری را بین استان‌های طیف «ب» کسب کند، افزود: با تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر گیلان دارای ۱۳ هزار و ۱۹۴ فقره از رقبات موقوفات دارای سند مالکیت است.

تدینی با بیان اینکه، گفت: در یک‌سال گذشته با شروع حرکت همسو و مشارکت دو دستگاه در جهت دست‌یابی به اهداف مشترک سازمانی مطابق با تفاهم‌نامه امضا شده در سطح کشور با سازمان ثبت اسناد و املاک و تسریع مفاد این تفاهم‌نامه به استان‌ها، جلسات منظم کارگروه مشترک بین ادارات اوقاف و ثبت اسناد برگزار و امروز شاهد روند رو به رشد و چشمگیر تثبیت موقوفه‌های دارای متصرف و متولی هستیم.

وی با بیان اینکه اخذ سند مالکیت یک هزار و ۶۵۰ هکتار دیگر نیز در دست اقدام است که طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال صادر می‌شود، اضافه کرد: صیانت خوبی از موقوفات در یک سال اخیر صورت گرفته شده است.

حجت الاسلام تدینی با اشاره به اینکه نداشتن سند مالکیت مهمترین مشکل پیش روی حفاظت از موقوفات است، ادامه داد: اخذ سند مالکیت موقوفات یکی از اولویت‌های اوقاف به شمار می‌رود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان تصریح کرد: تثبیت مالکیت موقوفات، ضمن جلوگیری از موقوفه خواری دفاع از حقوق موقوفات را برای ادارات اوقاف آسان‌تر می‌کند.