به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "پیمان" به تهیه‌کنندگی مرتضی عباسی روایتگر یک سرباز عراقی به نام احمد ابراهیم و یک سرباز ایرانی به نام منصور در منطقه هور است. سرباز عراقی باعث نجات سرباز ایرانی می‌شود و بعد از 18 سال منصور در یک مصاحبه تلویزیونی این خاطره را تعریف می‌کند و ...

فیلمنامه "پیمان" را ابوالفضل آهنچیان نوشته و آتنه فقیه نصیری، محمود مقامی، شیرین بینا، محسن بهرامی، قاسم زارع و ... در آن بازی کرده اند. صفاری قرار است مجموعه مستند داستانی "بشنو از نی" را در 13 قسمت 25 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی محسن مناجاتی برای شبکه سه سیما بسازد. هم اکنون مجید راستی مشغول نگارش فیلمنامه این مجموعه مستند است.

از عوامل فیلم تلویزیونی "پیمان" می‌توان به فریدون سرمدی صدابردار، علی آبادیان تصویربردار، حمیدرضا یارندپور صدابردار و شهرام قدیری طراح صحنه و لباس اشاره کرد.