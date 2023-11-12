استفاده از حسگرها و دیوارهای مغناطیسی در برنامه هوشمند سازی مرزها

سردار احمدعلی گودرزی، در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: مرزبانان حافظ خطوط مرزی و تمامیت ارضی و نماد کشور هستند و هوشمند سازی مرزها یکی از اولویتهای اصلی مرزبانی و از مهمترین اولویتهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین یکی از رویکردهای مرزبانی تقویت امکانات الکترونیکی و اپتیکی و رصد و پایش مرزها با استفاده از هوشمندسازی مرزهاست.
وی ادامه داد: تجهیز یگانهای مرزی به امکانات اپتیکی و الکترونیکی در جهت کنترل و مراقبت هوشمند از مرزها به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و در این زمینه گامهای بسیار خوبی برداشته شده است و همچنین در حوزه هوشمند سازی رو به رشد و صعود هستیم و از ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرزهای کشور دفاع میکنیم.
سردار گودرزی اظهار داشت: تفنگداران دریایی آموزش میبینند برای حراست و حفاظت از آبهای انحصاری همچنین پهپادها، هلی شات ها، عمود پروازها و سلاحهای پیشرفتهای که توانستیم با برنامهریزی دقیق و بهکارگیری نخبگان در راستای هوشمند سازی مرزبانی که به دست توانای جوانان کشور تهیه شده و تحول بزرگی را در مجموعه مرزبانی به وجود آورده است.
وی در خصوص برنامههای مرزبانی برای هوشمند سازی مرزها گفت: در بحث آموزش و ارتقا سلاحهای پیشرفته، استفاده از حسگرها و دیوارهای مغناطیسی و پدافندهای لازم برای دفاع از کشور در برنامه خواهیم داشت.
فرمانده مرزبانی فراجا افزود: امنیت مرزها امنیت پایدار و توسعه یافتهای است و خدمت به مردم و مرزنشینان یک افتخار است و مرزبانان در راستای تأمین امنیت مرزها و استیفای حقوق مرزنشینان، تلاش و فعالیت میکنند.
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