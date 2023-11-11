افتتاح گازرسانی به ۲۱ روستا و ۶ واحد صنعتی جوانرود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در جریان سفر شهرستانی استاندار کرمانشاه به جوانرود طرح گازرسانی به ۲۱ روستا و ۶ واحد صنعتی این شهرستان به ارزش ۱۶۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

در این مراسم که در روستای ساروخان از توابع بخش مرکزی جوانرود برگزار شد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس، فرماندار جوانرود و مدیرعامل شرکت گاز استان هم حضور داشتند.

سفرهای شهرستانی استاندار در سال ۱۴۰۲ با رویکرد جدیدی انجام و مشکلات و دغدغه‌های اصلی هر شهرستان با حضور معاونان استاندار، مدیران استان و شهرستان و صاحب نظران آن حوزه بررسی و پیگیری می‌شود.

در سفر امروز معاونان استاندار هم حضور دارند و مسائل و طرح‌های حوزه خود را بررسی و جمع بندی آن را در جلسه شورای اداری شهرستان ارائه می‌کنند و در نهایت به صورت مصوبات عملیاتی در خواهد آمد.

بخش عمده اقدامات کارشناسی هم در جلسات و بازدیدهای تیم‌های اعزامی استاندار در روزها و هفته‌های گذشته و پیش از سفر انجام شده است.