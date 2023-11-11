به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان ثبت احوال کشور، میزان نرخ خام فوت در کل کشور در ۶ ماهه نخست امسال برابر با ۵ نفر در هزار نفر جمعیت بوده است که استان گیلان با نرخ ۷.۱ در هزار نفر جمعیت بیشترین نرخ فوت و استان هرمزگان با نرخ ۳.۹ در هزار نفر جمعیت کمترین نرخ فوت را در بین استانها داشتند.
در ۶ ماهه نخست امسال میانگین سنی فوتشدگان در کشور با ۶۵.۸ سال بود که در بین استانها بالاترین میانگین سنی مربوط به استان گیلان با ۷۰.۷ سال و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۰.۱ سال است.
بیشترین تعداد فوت شدگان مربوط به گروه سنی ۸۹-۸۵ سال است؛ به طوری که ۱۰ درصد از کل فوتشدگان مرد و ۱۲.۹ درصد از کل فوتشدگان زن مربوط به این گروه سنی بودند.
در ۶ ماهه نخست امسال ۲۰۷ هزار و ۶۶۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۸ هزار و ۱۴۵ فوتی ۰.۲ درصد کاهش را نشان میدهد. از تعداد فوتهای ثبت شده ۵۶.۸ درصد مرد و ۴۳.۲ درصد زن بودند.
در گزارش سازمان ثبت احوال تاکید شده است؛ بر اساس اطلاعات موجود این سازمان از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال در مقابل هر ۱۳۱ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شدهاند و فوت مردان ۶ درصد بیشتر از زنان بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود در ۶ ماهه نخست امسال مردان ۵۶.۸ و و زنان ۴۳.۲ درصد از ثبت فوتها را به خود اختصاص داده اند که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۵۶.۹ درصد برای مردان و ۴۳.۱ درصد برای زنان بوده استو همچنین در مقایسه ۶ ماهه امسال با مدت مشابه سال قبل ثبت فوت مردان ۰.۳ درصد و زنان ۰.۰۴ درصد کاهش داشته است.
ثبت احوال در این گزارش تصریح کرده است؛ مرگ و میر از عوامل مؤثر حرکات جمعیتی است، آمار مربوط به وفات برای تهیه تخمینها و پیشبینیهایی از جمعیت کل کشور و برای سطوح مختلف نواحی جغرافیایی در داخل یک کشور ضرورت دارند. زمان وقوع دقیق مرگ در جمعیتشناسی از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
بر اساس قانون، مهلت قانونی ثبت فوت در ثبت احوال ۱۰ روز است و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور، وفات هر فرد اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود همچنین وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود.
نزدیک ترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسایی، مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است، متصدیان گورستانها، مقامات قضائی و نظامی و گروههای امدادی، میتوانند برای اعلام وفات و دریافت گواهی فوت اقدام کنند.
شبکه اعلام وقایع حیاتی در کشور از سال ۱۳۸۵ و با مشارکت بیش از ۳۵ هزار ثبت یار شکل گرفته است و ثبت یاران شامل دهیاران، بهورزان، متصدیان آرامستان ها، اعضای شوراهای اسلامی، شورایاران، مسئولان پایگاههای بسیج و مدیران مدارس هستند.
این مجموعه در ذیل شورای هماهنگی ثبت احوال استانها و شهرستانها به ریاست استانداران و فرمانداران فعال بوده و با برنامه ریزی و تلاش مستمر به انجام رسیده است؛ اکنون بیش از ۹۸ درصد فوتهای ثبت شده در فاصله کمتر از یک سال از رخداد، در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت میرسند.
نظر شما