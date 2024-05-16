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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۲۱

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

جشن امام‌رضایی ها روز جمعه در تهران برگزار می شود

جشن امام‌رضایی ها روز جمعه در تهران برگزار می شود

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران باتقدیر از برنامه های اجراشده در دهه کرامت و روز دختر در این استان از برگزاری جشن امام‌رضایی ها در روز جمعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اهتزاز پرچم رضوی در سطح شهرها، دیدار با خانواده‌های شهدا و عیادت از بیماران توسط خادمیاران رضوی، برگزاری جشن‌های ویژه دختران در مدارس و مناطق مختلف استان، برپایی ایستگاه‌های صلواتی در مسیر زوار امام رضا (ع) در ایستگاه‌های راه آهن به سوی مشهد مقدس، برگزاری مراسم در مساجد و هیأت‌های مذهبی، برگزاری مراسم و برنامه‌های ویژه در آستان مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و سایر بقاع متبرکه و برگزاری کنگره باشکوه ۱۲ هزار شهید شهرستان‌های استان در طول دهه کرامت از جمله برنامه‌هایی است که روزهای دهه کرامت برگزارشده و همچنان ادامه دارد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران افزود: جشن باشکوه امام رضایی‌ها فردا جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه در حد فاصل میدان شهید مفتح تا میدان ولی عصر (عج) به طول دو کیلومتر در شمال و جنوب این مسیر برگزار خواهد شد.

وی با تقدیر از فعالان و موکب‌های مردمی، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و سایر دستگاه‌ها و نهادها به خاطر همکاری در برگزاری این جشن باشکوه تقدیر کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: این مراسم از ساعت چهار عصر تا ۱۰ شب همراه با اجرای سخنرانی، مداحی و سرود، گروه‌های هنری، صلوات خاصه امام رضا (ع) با حضور خادمیاران رضوی و برپایی غرفه‌ها و ایستگاه‌های فرهنگی و صلواتی و اسباب بازی ویژه کودکان از جمله برنامه‌های ویژه این مراسم است.

کد مطلب 6108542

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
      1 0
      پاسخ
      بهتر بودبفکر کسانی باشید که به نان شب محتاج هستند همایش دردی از فقیری مردم درمان نمی کند.

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