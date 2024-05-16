به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اهتزاز پرچم رضوی در سطح شهرها، دیدار با خانوادههای شهدا و عیادت از بیماران توسط خادمیاران رضوی، برگزاری جشنهای ویژه دختران در مدارس و مناطق مختلف استان، برپایی ایستگاههای صلواتی در مسیر زوار امام رضا (ع) در ایستگاههای راه آهن به سوی مشهد مقدس، برگزاری مراسم در مساجد و هیأتهای مذهبی، برگزاری مراسم و برنامههای ویژه در آستان مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و سایر بقاع متبرکه و برگزاری کنگره باشکوه ۱۲ هزار شهید شهرستانهای استان در طول دهه کرامت از جمله برنامههایی است که روزهای دهه کرامت برگزارشده و همچنان ادامه دارد.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران افزود: جشن باشکوه امام رضاییها فردا جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه در حد فاصل میدان شهید مفتح تا میدان ولی عصر (عج) به طول دو کیلومتر در شمال و جنوب این مسیر برگزار خواهد شد.
وی با تقدیر از فعالان و موکبهای مردمی، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و سایر دستگاهها و نهادها به خاطر همکاری در برگزاری این جشن باشکوه تقدیر کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: این مراسم از ساعت چهار عصر تا ۱۰ شب همراه با اجرای سخنرانی، مداحی و سرود، گروههای هنری، صلوات خاصه امام رضا (ع) با حضور خادمیاران رضوی و برپایی غرفهها و ایستگاههای فرهنگی و صلواتی و اسباب بازی ویژه کودکان از جمله برنامههای ویژه این مراسم است.
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