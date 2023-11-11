به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: نیروهای اشغالگر جنگ و کشتار شدیدی را علیه ملت ما به راه انداخته اند و هم خطوط قرمز را زیر پا گذاشته اند.

وی افزود: نیروهای اشغالگر بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم ما را در غزه به شهادت رسانده و زخمی کرده اند که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. مردم ما در کرانه باختری در معرض حملات تروریستی از سوی نیروهای اشغالگر و شهرک نشینان تروریست قرار دارند.

محمود عباس گفت: آزادگان دنیا دوگانگی معیارها را نخواهند پذیرفت. مقامات اشغالگر و حامیان آنها مسئول کشتار هر کودک و زن در این جنگ ظالمانه هستند. آمریکا به سبب حمایت کامل از اشغالگران مسئول عدم دست یابی به راهکار سیاسی لازم است.

وی افزود: ما در برابر لحظه تاریخی هستیم و همه باید به مسئولیت خود در قبال ثبیت صلح و ثبات کمک کنند. ما راهکار نظامی و امنیتی را پس از شکست همه آنان قبول نمی کنیم. مخالف قوی هر گونه تلاش برای آواره کردن ملتمان از غزه یا کرانه باختری هستیم. غزه بخش لاینفک فلسطین است. خواستار عضویت کامل فلسطین هستیم.