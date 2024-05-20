تلاش خالصانه رئیسی برآمده از سیره و منش انقلابی بود

به گزارش خبرنگار مهر، نیکروز سلیمانی دقایقی پیش در پیامی که صادر کرد، آورده است: رحلت ملکوتی بزرگ مردِ ایمان، اخلاص و عمل، رئیس جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی و نیز حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی؛ حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و کادر پرواز در حین انجام وظیفه، ایران اسلامی را در غم و ماتمی عمیق فرو برده است.

وی افزود: با قلبی آکنده از اندوه، این مصیبت عظیم را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم شریف ایران و خانواده آن فقیدان سعید تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای روح مطهرشان رحمت واسعه الهی و محشور شدن با ائمه معصومین (ع) را خواستارم.

فرمانده نیروی انتظامی مشگین شهر بیان کرد: تلاش‌های خالصانه و خستگی ناپذیر جناب آقای دکتر رئیسی در طول حیات پُربرکت‌شان برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور بر آمده از سیره و منش انقلابی آن مرحوم بود که مطمئناً اندوخته‌ای ارزشمند برای ایشان در پیشگاه باری تعالی خواهد شد و ملت ایران هیچگاه یاد و خاطره خادمان جان بر کف خود را فراموش نخواهد کرد و دعای خیر خود را بدرقه راه اخروی ایشان می‌سازد؛ باشد که به مدد توشه اندوخته خود و میمنت سالروز ولادت ثامن الحجج، حضرت امام رضا (ع) با اولیا الله محشور و از سفره نعمات الهی متنعم شوند.