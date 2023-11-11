به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رییسی بامداد یکشنبه در بازگشت از سفر کوتاه و پرکار به عربستان سعودی که به منظور شرکت در نشست مشترک سران سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب انجام شده بود، در تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر گفت: شرکت در این نشست از دو جهت اهمیت داشت؛ یکی اینکه این نشست با حضور همه کشورهای اسلامی و عربی برگزار میشد و دیگر اینکه موضوع آن مساله اصلی امروز جهان و همه مردم دنیا بود.
رییس جمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع فلسطین حرفهای متقنی برای گفتن دارد و بنده سعی کردم در این سفر صدای ملت ایران و مردمی که حق فلسطینیان را در خیابانها فریاد میزنند، باشم. ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نظر صریح و روشنی درباره حق مردم فلسطین داشته و متقابلاً رژیم صهیونیستی را همواره رژیمی جعلی، غاصب و بیهویت میدانسته است.
رییسی با تاکید بر اینکه مرور زمان حتی اگر ۷۵ سال باشد، برای یک رژیم غاصب و اشغالگر مشروعیت و حق مالکیت ایجاد نمیکند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به پیروی از نظر روشن و صریح امام راحل و رهبری معظم انقلاب اسلامی، حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مساله آزادی قدس و احقاق حقوق ملت فلسطین را مساله اول جهان اسلام و محک تشخیص و شناخت مواضع حقیقی کشورها میدانسته و میداند.
رییس جمهور در ادامه تبیین نگاه جمهوری اسلامی درباره فلسطین و روشنگری درباره ابعاد جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسلکشی صهیونیستها در غزه را از دیگر اهداف خود برای شرکت در این نشست برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از تفاوتهای اصلی حضور و سخنرانی ما در این نشست نسبت به دیگر شرکتکنندگان معرفی آمریکا به عنوان مجرم اصلی در این جنایات بود که هم در ایجاد، هم در بقا و هم در تسلیح و حمایت از رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان فلسطینی بیشترین نقش را داشته است.
رییسی همچنین به تشریح راهکارها و پیشنهادات ۱۰ گانه خود در این نشست برای برون رفت غزه از بحران کنونی و تاکید بر ضرورت حمایت از مقاومت بهعنوان تنها راه آزادی قدس شریف اشاره کرد و گفت: ما در این اجلاس برخلاف آنچه برخی درباره آینده مسئله فلسطین در قالب راهکار دو دولت بیان کردند، راهکاری کاملاً دموکراتیک مبتنی بر مراجعه به آرای همه فلسطینیان اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی برای تعیین سرنوشتشان ارائه کردهایم.
رییس جمهور در ادامه برگزاری قریب به ۱۰ دیدار جانبی در حاشیه این اجلاس با سران کشورهای عربی و اسلامی و ابراز خرسندی آنها از بیان موضع صریح جمهوری اسلامی درباره مساله فلسطین و غزه و همچنین مرور روابط دوجانبه و بینالمللی در خلال این دیدارها را از دیگر فرصتهای بهدست آمده در این نشست عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم آنچه در این سفر و در این نشست انجام شد در جهت تأمین منافع ملی و امت اسلامی بوده باشد، انشاالله.
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