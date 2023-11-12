به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در سوریه اعلام کرد که منطقه وادی الیرموک در حومه غربی درعا شامگاه دیروز شنبه هدف حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی با حدود ۷ گلوله قرار گرفت و این حمله فقط خسارت‌های مادی در پی داشت.

این حمله در حالی است که چند روز پیش نیز یک منبع نظامی سوری تأیید کرد که نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی به منطقه جنوبی سوریه حمله هوایی کردند و برخی از نقاط نظامی ارتش این کشور را هدف قرار دادند.

در ۳۰ اکتبر گذشته هم وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که دو پایگاه ارتش این کشور در حومه درعا هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی از سمت جولان اشغالی سوریه قرار گرفته که منجر به خسارات مادی شد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی طی ماه گذشته چهار بار فرودگاه بین المللی حلب در سوریه را هدف قرار دادند و این حملات باعث شد که این فرودگاه به طور موقت از سرویس‌دهی خارج شود.

گفتنی است که رژیم اشغالگر صهیونیستی از زمان آغاز حماسه «طوفان الاقصی» توسط مقاومت فلسطین در نوار غزه در ۷ اکتبر، سرعت تجاوزات خود به خاک سوریه را تشدید کرده که نشان دهنده تنش و سردرگمی ارتش اشغال در قبال تحولات در جبهه‌های مجاور است.