به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی به حملات هوایی خود علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه میدهند به طوری که بامداد امروز اطراف بیمارستان الشفای غزه را به صورت وحشیانه ای در هم کوبیدند.
همچنین در جریان بمباران بیمارستان مهدی که دربرگیرنده صدها آواره فلسطینی بود تعداد زیادی شهید برجای مانده است.
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی یکی از ساختمانهای متعلق به سازمان ملل را که دربرگیرنده آوارگان فلسطینی در غرب غزه بود، بمباران کردند. در جریان بمباران منازل مسکونی در مناطق الفالوجه و بازار جبالیا واقع در شمال نوار غزه دست کم ۱۸ فلسطینی به شهادت رسیدند.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز مناطق شرقی و شمال شرقی شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را همزمان با حملات هوایی و دریایی علیه این باریکه هدف قرار دادند.
علاوه بر این قایقهای جنگی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی دهها خمپاره به سمت سواحل منطقه مرکزی در نوار غزه شلیک کردند.
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