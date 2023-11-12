مقاومت اسلامی عراق حمله بامداد امروزبه ایلات اشغالی رابرعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه کوتاهی اعلام کرد که مسئولیت حمله بامداد امروز به منطقه اشغالی ایلات واقع در روستای ام الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی را برعهده می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است: این حمله با استفاده از سلاح‌های مناسبت علیه یک هدف در ایلات صورت گرفت. این حملات علیه اشغالگران صهیونیست ادامه خواهد یافت.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: نیروهای مقاومت یک منطقه در ام الرشراش اشغالی را در حمایت از ساکنان نوار غزه و در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی هدف قرار دادند. ما به عملیات خود برای در هم کوبیدن پایگاه‌های دشمن ادامه می‌دهیم.

بامداد امروز منابع آگاه در گفتگو با المیادین اعلام کرده بودند که ۲ فروند پهپاد منطقه ایلات را هدف قرار داده اند. رسانه‌های عبری زبان نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار در این منطقه خبر داده بودند.

مقاومت اسلامی عراق پیش از این نیز پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی را در التنف سوریه و عین الاسد عراق در حمایت از فلسطینی‌های بی دفاع ساکن غزه هدف قرار داده بود.