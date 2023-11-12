خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملات وحشیانه جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته به مناطق مسکونی و بیمارستان‌ها و حتی مقر سازمان ملل در غزه باعث برجای ماندن تعداد زیادی شهید و زخمی در میان فلسطینی‌های بی گناه شده است.

درگیری شدید در غرب شهر غزه

منابع خبری از درگیری های شدید درغرب شهر غزه و شنیده شدن صدای انفجارهایی خبر دادند.

همزمان قسام از انهدام سه تانک دیگر اسرائیلی در محور جنوب غربی غزه با موشک یاسین خبر داد.

شهادت ۱۹ فلسطینی در اردوگاه جبالیا

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که در بمباران خانه‌ای در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه ۱۹ فلسطینی به شهادت رسیده و شمار زیادی هم زخمی شدند.

درخواست از شهرک نشینان در کریات شمونه واصبع الجلیل برای ماندن در پناهگاه

رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که از شهرک‌نشینان صهیونیست در کریات شمونا و اصبع الجلیل خواسته شده در پناهگاه‌ها بمانند و فعلا تحت هیچ شرایطی خارج نشوند.

حمله موشکی مقاومت به دو پایگاه اسرائیلی

سرایا القدس اعلام کرد که پایگاه نظامی کرم ابو سالم و پایگاه امیتای را هدف حمله موشکی قرار داده است.

در پی این حمله آژیر خطر در مناطقی در مجاورت باریکه غزه به صدا درآمد.

زخمی شدن ۱۰ صهیونیست در الجلیل

منابع بیمارستانی رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۰ صهیونیست بر اثر حملات موشکی به الجلیل خبر دادند.

شلیک ۱۵ موشک از لبنان به سمت رژیم صهیونیستی

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۱۵ موشک از سمت لبنان شلیک شده است.

فعال شدن گنبد آهنین در حیفا

آژیر خطر در حیفا به صدا درآمد

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در حیفا خبر دادند و به شنیده شدن صدای دو انفجار در آن اشاره کردند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: موشکهایی به سمت عکا و حیفا شلیک شده و صدای انفجارهای قوی شنیده شده و آمبولانس ها به محل انفجارها شتافته اند.

حملات جدید از لبنان به رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان در بیانیه از حمله به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در مثلث «الطیحات- رویسه -العاصی» با سلاح مناسب و وارد کردن تلفات به نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.

همچنین حزب الله لبنان در بیانیه جدیدی اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت فلسطین در غزه و حمایت از مقاومت فلسطین، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز بعد از ظهر، مرکز تجمع نظامیان دشمن را در برکه ریشا با سلاح مناسبت هدف قرار دادند و تلفاتی به آنها وارد کردند.

حزب الله لبنان در بیانیه جدیدی اعلام کرد: در حمایت از مردم استوار غزه و حمایت از مقاومت شریف، رزمندگان مقاومت پادگان زرعیت را با توپخانه هدف قرار دادند.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم از شلیک چندین گلوله خمپاره از لبنان به سمت نظامیان این رژیم در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

همزمان صدای آژیر خطر در شلومی در فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در الجلیل و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید خبر می دهند.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: در دوویو هشت نظامی و دو افسر کشته شده و شماری دیگر هم به دست نیروهای حزب الله زخمی شدند.

ضربات مهلک مقاومت فلسطین به دشمن صهیونیست

گردان‌های شهید عزالدین قسام لحظاتی قبل اعلام کرد که یک مجموعه از نظامیان صهیونیست را در محل اختفای آن‌ها در ساختمانی در شمال بیت حانون با موشک ضد نفر مورد حمله قرار داده است.

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که جنگ افزارها و نظامیان رژیم صهیونیستی را در غرب و جنوب شهر غزه با خمپاره هدف قرار داده است

شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه

منابع لبنانی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع به حملات موشکی به سمت شهرک نشین کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی اشاره کردند.

حملات سرایا القدس به نظامیان رژیم صهیونیستی

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که جنگ افزارها و نظامیان رژیم صهیونیستی را در غرب و جنوب شهر غزه با خمپاره هدف قرار داده است.

اشرف القدره: در هر ساعت شماری از بیماران به شهادت می‌رسند

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه گفت: اشغالگران اسرائیلی دقایقی قبل تعدادی از افرادی را که می‌خواستند از بیمارستان شفا خارج شوند، هدف قرار دادند.لازم است اقدامی فوری برای نجات بیمارستان شفا انجام گیرد در غیر اینصورت هر ساعت شماری از بیماران به شهادت می‌رسند.

وی افزود: به خاطر بمباران مرکز تجمیع اکسیژن در بیمارستان شفا، دیگر اکسیژن برای درمان مجروحان وجود ندارد. به سبب دود ناشی از بمباران‌های اشغالگران اسرائیلی، افراد زیادی دچار خفگی شدند.

اشرف القدره بیان کرد: هم اکنون حدود ۱۰ هزار نفر در بیمارستان شفا حضور دارند که حتی به ابتدایی‌ترین امکانات ضروری هم دسترسی ندارند. اشغالگران اسرائیلی درباره بیمارستان شفاء روایت کذب دارند و فقط مجروحان و آوارگان و نمایندگان رسانه ها و تیم های پزشکی و کادر درمانی در این بیمارستان هستند.

بیماران در خیابانها رها شده اند

از سوی دیگر مدیر بیمارستانها در غزه گفت: ما قادر به ارائه آمار شهیدان نیستیم. اشغالگران اطراف بیمارستان اندونزی را هدف قرار دادند. تخلیه اجباری بیمارستانهای النصر و الرنتیسی سبب شده است که بیماران در خیابانها به سر برند. ارتباط با کادر درمانی این دو بیمارستان به طور کامل قطع شده است. اوضاع در بیمارستان شفاء فاجعه بار است.

بولدوزر اسرائیلی از سوی حزب الله هدف قرار گرفت

منابع لبنانی اعلام کردند که حزب الله لبنان یک بولدوزر رژیم صهیونیستی را در نزدیکی پادگان دوویو هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، حزب الله لبنان اعلام کرد که امروز یک بولدوزر اسرائیلی را در نزدیکی پایگاه دوویو با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و آن را منهدم کرده که در این عملیات سرنشینان این بولدوزر کشته شده و تعدادی از نظامیان رژیم صهیونیستی که در نزدیکی آن مستقر بودند هم کشته یا زخمی شده‌اند.

بیانیه حزب الله درباره حمله به یگان لجستیک ارتش اشغالگر

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان لجستیک ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: نظامیان رژیم صهیونیستی به دنبال نصب تجهیزات جاسوسی در نزدیکی پایگاه دوویو بودند.

حزب الله لبنان بیان کرد: رزمندگان ما این نظامیان را در نزدیکی پادگان دوویو هدف قرار داده و شماری از آنها را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند.

گلوله باران مناطقی از جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی با سلاح ممنوعه فسفر سفید

حملات جدید مقاومت لبنان به رژیم صهیونیستی

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان: دامنه مقاومت در حال گسترش است

«هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد: ما همچنان به معادله مقابله به مثل با دشمن صهیونیستی پایبند هستیم. مقاومت ادامه دارد چرا که یک ضرورت به شمار می‌رود. سلاح ما در دستانمان برای مبارزه با دشمنی که اعتمادی به او نیست، باقی می‌ماند.

وی در ادامه افزود: مقاومت در شرایط کنونی در موضع اقدام و عمل قرار دارد و برای حمایت از کشور و ملتمان در صحنه باقی می‌ماند. آنچه که در غزه رخ می‌دهد ثابت کرد که نمی‌توان به هیچ قدرتی در جهان برای حمایت از خود تکیه کرد چرا که ما در برابر دشمنی قرار داریم که به هیچ چیزی پایبند نیست.

صفی الدین تصریح کرد: آمریکا، دشمن را تحت الحمایه سیاسی خود قرار داده تا بتواند به تجاوزات و کشتار فلسطینی‌ها و هدف قرار دادن هر چیزی در غزه ادامه دهد.

وی اضافه کرد: امنیت با سلاح ما و خون ما ساخته می‌شود. اگر دشمن به دنبال ترساندن ما از طریق ارتکاب جنایاتش در غزه است باید بداند که دیدن این تصاویر باعث می‌شود مردم بیش از پیش به مقاومت روی آورند چرا که عامل بازدارنده در برابر دشمن به شمار می‌رود.

این مسئول حزب الله لبنان تاکید کرد: دشمن هرگز در ویران کردن لبنان و انتقام گرفتن از این کشور تردید نخواهد کرد اما نمی‌تواند چرا که در برابر معادلات مقاومت قرار می‌گیرد. تجربه غزه ثابت کرد که مقاومت در برابر دشمن کارآمدتر و مفیدتر است. پاسخ ما به دشمن تقویت قوای موشکی مان است.

استقرار صهیونیست‌ها در۱۰۰ متری بیمارستان الشفاء و قطع برق سردخانه

مدیرکل وزارت بهداشت غزه گفت: کادر پزشکی و درمانی بیمارستان الشفاء غزه زیر بمباران و محاصره شدید قرار دارند و دسترسی آنها به دارو و غذا قطع شده است. آنها دو روز است که برای زنده ماندن فقط آب و خرما می‌خورند.

منیر البرش در نشست خبری در غزه افزود: برق سردخانه بیمارستان الشفاء که پیکرهای شهدا در آن نگهداری می‌شود، قطع شده است. دو پزشک و افراد خانواده آنها هم در حملات هوایی اشغالگران به خانه‌های مسکونی در اطراف بیمارستان الشفاء شهید شدند.

وی تصریح کرد: نظامیان اشغالگر در ۱۰۰ متری بیمارستان الشفاء مستقر هستند و تک تیراندازان هر کسی را که از بیمارستان خارج یا به آن وارد شود، هدف قرار می‌دهند.

البرش ادامه داد: سخنگوی ارتش اشغالگر درباره هدف قرار ندادن بیمارستان الشفاء دروغ می‌گوید. ما به او می‌گوئیم که ترکش‌های اصابت کرده به بخش مراقبت‌های ویژه را نزد خود نگه داشته‌ایم.

منابع پزشکی هم در گفتگو با الجزیره تأکید کردند: اوضاع بهداشتی در مراکز آوارگان در شهر رفح شرم‌آور است و آوارگان از حملات هوایی به این شهر در جنوب نوار غزه غافلگیر شده‌اند.

سازمان ملل: حمله به بیمارستان‌ها بی‌وجدانی است

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از جمله بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، گفت که «بیمارستان میدان جنگ نیست و حمله به آن هیچ توجیهی ندارد.»

گریفیتس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: اقدامات جنگی در تاسیسات و مراکز درمانی و قطع برق و محروم کردن مردم از غذا و آب و تیراندازی به بیماران، نمی‌تواند هیچ توجیهی داشته باشد.

وی اضافه کرد: این اقدام بی‌وجدانی بوده و شرم‌آور است و باید متوقف شود. بیمارستان‌ها باید مکان‌هایی به مراتب امن‌تر بوده و کسانی که به این مراکز نیاز دارند باید اعتماد کنند که این اماکن پناهگاه هستند نه میدان جنگ.

شهادت دو پزشک فلسطینی در غزه/جان باختن بیماران سرطانی زیر بمباران

دو پزشک فلسطینی به نام‌های باسل و یوسف الهمدی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان المهدی غزه به شهادت رسیدند.

این خبر در حالی است که یک منبع پزشکی در نوار غزه در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که شماری از بیماران سرطانی در بیمارستان‌های غزه به علت دریافت نکردن درمان‌های لازم به شهادت رسیده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه هم گفت: وضعیت ده‌ها نوزاد شیرخوار فلسطینی در بیمارستان الشفاء به علت قطع شدن اکسیژن وخیم است و تا کنون دو نوزاد نارس به علت قطعی برق بیمارستان شهید شده‌اند و پیش بینی می‌شود شمار جان باختگان افزایش یابد. یک بیمار هم در بخش مراقبت‌های ویژه جانش را از دست داد.

مدیر اجرایی یونیسف نیز اعلام کرد که انتشار گزارش‌های خبری در خصوص فوت نوزادان شیرخوار در بیمارستان الشفاء به دلیل قطع جریان برق بسیار نگران کننده است.

تظاهرات مقابل خانه بایدن در اعتراض به جنگ غزه

صدها آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه مقابل خانه رئیس‌جمهور این کشور در ایالت «دلاویر» تظاهرات کردند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات ضمن حمل پرچم‌های فلسطین، توقف فوری تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و حمایت‌های واشنگتن از این تجاوز را خواستار شدند و شعار «آزادی فلسطین» سر دادند.

این تظاهرات در حالی برگزار می‌شود که روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی با بیان اینکه خسارات ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه مقامات آمریکایی را در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار داده است، خاطرنشان کرد که بسیاری‌ها حتی در آمریکا در اظهارات غیرعلنی ناراحتی خود را از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان توسط اسرائیل ابراز داشته‌اند.

هشدار به آمریکا درباره تداوم حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه

روزنامه «واشنگتن پست» با بیان اینکه خسارات ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه مقامات آمریکایی را در موقعیت غیرقابل دفاعی قرار داده است، خاطرنشان کرد که بسیاری‌ها حتی در آمریکا در اظهارات غیرعلنی ناراحتی خود را از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان توسط اسرائیل ابراز داشته‌اند.

این روزنامه در ادامه گزارش خود به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: طولانی شدن رنج غیرنظامیان در غزه تهدیدی برای عصبانیت بیشتر جوانان فلسطینی از سیاست‌های آمریکا است و در صورتی که ایران و نیروهای متحدش نیاز به واکنش را احساس کنند، احتمال وقوع یک جنگ منطقه‌ای افزایش می‌یابد.

به اعتقاد واشنگتن پست، دولت آمریکا با یک مأموریت پیچیده در چگونگی ارسال پیام علنی خود به اسرائیلی‌ها روبروست و این پیچیدگی تا حدی به این دلیل است که واشنگتن نمی‌خواهد به گونه‌ای برداشت شود که گویا از حمایت از یک متحد در لحظه نیاز امتناع کرده است. این در حالی است که منابع آگاه معتقدند که حتی اگر ائتلاف دموکرات بایدن به طور فزاینده‌ای نسبت به میزان تلفات غیرنظامیان فلسطینی احساس ناراحتی کند، با فشار کمی از جانب کنگره برای تغییر مسیر مواجه است.

این روزنامه فاش کرد که در جریان سفر اخیر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به تل آویو که سومین سفر وی به منطقه از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی بود، مقامات اسرائیلی از دیپلمات‌های آمریکایی خواستند که رهبران عرب را تحت فشار قرار دهند تا چشم خود را بر جنایات تل‌آویو ببندند. سران عرب هم در پاسخ به آمریکایی‌ها گفتند که اگر اسرائیل را وادار نکنند تا کشتن غیرنظامیان را متوقف کند، خشم مردم آن‌ها افزایش می‌یابد.

شدت گرفتن قحطی در غزه/ آرد و شیر خشک پیدا نمی‌شود

خبرنگار المیادین گزارش داد که ذخایر آرد در نوار غزه به پایان رسیده و بدین ترتیب قحطی در این باریکه شدت پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، با اتمام ذخایر آرد، فلسطینی‌های بی گناه به دنبال یافتن آرد و یا نان هستند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که نوزادان در بیمارستان القدس غزه از نبود شیر خشک و گرسنگی شدید رنج می‌برند.

پیش از این دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرده بود که این منطقه از قحطی شدید رنج می‌برد.

این نهاد دولتی در غزه تاکید کرد که فلسطینی‌ها مجبور هستند برای پیدا کردن قطعه‌ای نان ساعت‌ها جستجو کنند.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نانوایی‌ها و منابع آب و پنل‌های خورشیدی در غزه را نیز بمباران می‌کنند.

حملات وحشیانه هوایی، دریایی و زمینی اشغالگران علیه نوار غزه

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به حملات هوایی خود علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهند به طوری که بامداد امروز اطراف بیمارستان الشفای غزه را به صورت وحشیانه ای در هم کوبیدند.

همچنین در جریان بمباران بیمارستان مهدی که دربرگیرنده صدها آواره فلسطینی بود تعداد زیادی شهید برجای مانده است.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی یکی از ساختمان‌های متعلق به سازمان ملل که دربرگیرنده آوارگان فلسطینی در غرب غزه بود بمباران کردند. در جریان بمباران منازل مسکونی در مناطق الفالوجه و بازار جبالیا واقع در شمال نوار غزه دست کم ۱۸ فلسطینی به شهادت رسیدند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز مناطق شرقی و شمال شرقی شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را همزمان با حملات هوایی و دریایی علیه این باریکه هدف قرار دادند.

علاوه بر این قایق‌های جنگی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی ده‌ها خمپاره به سمت سواحل منطقه مرکزی در نوار غزه شلیک کردند.

قطع برق و اوضاع وخیم بیمارستان الشفای غزه

خبرنگار المیادین گزارش داد که پیکرهای نزدیک به ۸۰ شهید در حیات بیمارستان الشفا واقع در غرب شهر غزه بر روی زمین افتاده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای از قطع جریان برق در بیمارستان الشفا حکایت دارد.

تانک‌های ارتش این رژیم نیز در ۶۰۰ متری بیمارستان الشفای غزه مستقر شده‌اند. شب گذشته درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست که قصد نفوذ به محورهای مختلف نوار غزه را داشتند رخ داده است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که ذخایر آرد در نوار غزه به پایان رسیده و فلسطینی‌های بی گناه به دنبال یافتن آرد و یا نان هستند.

شهادت نوزادان در بیمارستان الشفای غزه

شبکه الجزیره نیز به نقل از مدیر اجرایی یونیسف گزارش داد: انتشار گزارش‌های خبری در خصوص فوت نوزادان شیرخوار در بیمارستان الشفا به دلیل قطع جریان برق بسیار نگران کننده است.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که نوزادان در بیمارستان القدس غزه از نبود شیر خشک و گرسنگی شدید رنج می‌برند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی اطراف بیمارستان الشفا را به شدت هدف قرار داده‌اند. شبکه الجزیره گزارش داد که پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی چندین مرتبه این بیمارستان را هدف قرار داده‌اند.

در حال تکمیل