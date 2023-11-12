طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در اولویت بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش به عنوان نماینده متقاضیان این درخواست، گفت: در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اخیراً اصلاح شده است، ابهاماتی وجود دارد که آن ابهام مربوط به کلیه کسانی می‌شود که در عرصه انتخابات شرکت می‌کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس در تلاش است تا این ابهام را برطرف کند تا در سه ماه آینده مردم دغدغه نداشته باشند. این اصلاح با کمک هیأت رئیسه و کمیسیون شوراها صورت گرفته و از آنجا که اکنون بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس به پایان رسیده و در حال بررسی بندهای ارجاعی هستیم، از نظر آئین‌نامه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفتن این طرح ایرادی ندارد.

در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.