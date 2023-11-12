اپراتور بنادر استرالیا قربانی جدید حمله سایبری

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از ایونینگ استاندارد، سخنگوی پلیس فدرال استرالیا در این باره می گوید: ما تحقیقاتی درباره رویداد را آغاز کردیم و اظهارنظر بیشتری در این باره نمی کنیم.

اپراتور DP World Australia روز گذشته اعلام کرد عملیات هایش در بنادری که با حمله سایبری روبرو شده بودند، همچنان احیا نشده است. در بیانیه شرکت آمده است که آنها پس از ردیابی یک حمله سایبری در روز جمعه، مشغول فعالیت هستند تا عملیات ایمنی نرمال را احیا کنند.

سخنگوی شرکت نیز امروز به درخواست ها برای اظهارنظر درباره احیای عملیات ها پاسخی نداده است.

DP World Australia زیرمجموعه شرکت DP World است که یک شرکت دولتی در دبی به حساب می آید و ۴ پایانه کانتینری در ملبورن، سیدنی، بریسبن و فرمانتل( غرب استرالیا) دارد.

در اواخر روز گذشته دارن گلدی، هماهنگ کننده امنیت سایبری ملی استرالیا اعلام کرد این اختلال احتمالا چند روز طول بکشد و بر نقل و انتقال کالاها به داخل و خارج کشور تاثیر بگذارد.

گلدی در پلتفرم ایکس نوشت: DP World Australia دسترسی به عملیات های بنادر در سیدنی، استرالیا، بریستن و فرمانتل را حین انجام تحقیقات سایبری محدود کرده است.