افشای اطلاعات ۲ میلیون نفر در مرکز خدمات درمانی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دسترسی غیرمجاز به سیستمهای مک لارن از ۲۸ جولای آغاز شد و در ماه آگوست ادامه داشت، میزان اطلاعات فاش شده از هر فرد متفاوت است.
طبق هشداری که در وب سایت مک لارن منتشر شده این شرکت در ۳۱ آگوست متوجه نشتی شد. تحقیقی درباره فایلهای فاش شده در ۱۰ اکتبر تکمیل شد و نگاهی به تاریخ، نشان میدهد یک ماه بیشتر طول کشیده تا شرکت این رویداد را برای عموم فاش کند.
این شرکت غیرانتفاعی در بیانیهای نوشته است: بیماران فعلی و سابق مکلارن که احتمالاً تحت تأثیر هک قرار گرفتهاند، تشویق میشوند تا با بررسی صورتحسابها و توضیحات مربوط به فعالیتهای غیرمعمول در برابر سرقت هویت هوشیار باشند و هر گونه فعالیت مشکوک را به سرعت به شرکت بیمه ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی یا مؤسسه مالی خود گزارش دهند.
هرچند مک لارن تاکنون هیچ جزئیاتی درباره حمله منتشر نکرده، مانند آنکه چه فردی و با چه هدفی این اقدام را انجام داده، اما گروه باج افزاری ALPHV/BlackCat مسئولیت حمله را برعهده گرفته است. گروههای باج افزاری برای دستیابی به شهرت ممکن است چنین مسئولیتی را قبول کنند اما تا زمانیکه محققان امنیت سایبری طرف ثالث تأیید نکرده اند، نمیتوان چنین ادعاهایی را معتبر شمرد.
مک لارن شامل ۱۳ بیمارستان است و ۴۹۰ پزشک در سراسر ایالتهای میشیگان ایندیانا برای آن فعالیت میکنند. درآمد سالانه شرکت نیز ۶.۶ میلیارد دلار است. این شرکت سرویس حفاظت از هویت را برای کاربرانی که اطلاعات شأن هک شده، ارائه میدهد. شرکت مدعی شده در حال حاضر هیچ شواهدی از سواستفاده از دادههای نشتی وجود ندارد.
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