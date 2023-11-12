به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روزنامه واشنگتنپست آمریکا در گزارشی نوشت که رومن چروینسکی، فرمانده یکی از واحدهای نیروی ویژه اوکراین، انفجارهای رخداده در خطوط لوله نورداستریم را هماهنگ کرده بود.
به نوشته پست، چروینسکی هماهنگکننده کل عملیات خرابکارانه بوده است. او مدیریت لجستیک و پشتیبان یک تیم ۶نفره بوده که با اجاره یک قایق ماهیگیری با هویت جعلی و استفاده از تجهیزات غواصی در اعماق دریا، مواد منفجره را روی خطوط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا کار گذاشتند. واشنگتن پست نوشته است که این مقام اوکراینی، از مقامات ارشد و عالیرتبه اوکراین دستور میگرفته و آنها نیز به طور سلسله مراتبی، تحت فرماندهی و امر والری زالوژنی، فرمانده کل ارتش اوکراین بودند.
واشنگتنپست اشاره کرده است که این سرهنگ اوکراینی ۴۸ ساله، «به تنهایی اقدام نکرده و نقشه عملیات را هم نکشیده است.» پست یادآور شد که چروینسکی در بیانیهای مداخله در این خرابکاری را رد کرده است. همچنین در این گزارش تاکید شده است که اطلاعات مرتبط با مداخله چروینسکی در خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم یک و ۲، با بیانیههای علنی ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین درباره عدم دخالت کشورش در این حادثه، در تناقض است.
وزارت خارجه آمریکا و شورای امنیت ملی کاخ سفید هنوز به تماسهای تاس درباره گزارش واشنگتن پست پاسخ ندادهاند. سرویس امنیتی اوکراین ۲۱ آوریل(اول اردیبهشت ۱۴۰۲) اعلام کرد که چروینسکی به استناد ماده قانون سوءاستفاده از قدرت، متهم شده است. براساس تحقیقات، او به همراه چند نفر دیگر، خودسرانه تصمیم به اجرای به اصطلاح عملیات توقیف یک جنگنده نظامی روسیه کردند. دادگاهی در کییف ۲۵ آوریل چروینسکی را به مدت دو ماه بازداشت میکند.
اپراتور خط لوله نورداستریم ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲(۵ مهر ۱۴۰۱) از وارد شدن «خسارت بیسابقه» به سه حلقه از خطوط لوله زیردریایی نورداستریم خبر داد. در ادامه، لرزهنگاری سوئد اعلام کرد که ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲(۴ مهر ۱۴۰۱) دو انفجار در مسیر خطوط لوله نورداستریم ثبت شده است. پس از این حادثه، دفتر دادستانی کل روسیه یک پرونده کیفری با اتهامات تروریسم بینالمللی را دراینباره باز کرد. آلمان، دانمارک و سوئد از آغاز تحقیقات داخلی خود خبر داده اما از مشارکتدادن روسیه در این تحقیقات خودداری کردند.
سایمون هرش، هشتم فوریه ۲۰۲۳ در مقالهای نوشت که غواصان نیروی دریایی آمریکا با همکاری متخصصان نروژی، وسایل انفجاری را در ژوئن ۲۰۲۲ زیر خطوط لوله کار گذاشتند. به گفته وی، دستور اجرای عملیات پس از ۹ ماه بحث و بررسی، سرانجام توسط جو بایدن، رییس جمهور آمریکا صادر میشود.
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