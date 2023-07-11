تحقیقات مربوط به انفجارهای نورد استریم پیچیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه کشور دانمارک، سوئد و آلمان در نامه مشترکی خطاب به سازمان ملل اعلام کردند که خرابکاری که در خطوط لوله گازی نورد استریم روسیه رخ داد، بی سابقه بوده است.

در این نامه، که در آستانه نشست شورای امنیت به درخواست روسیه برای بررسی حمله تروریستی به خطوط لوله نورد استریم منتشر شد، کشورهای سوئد، آلمان و دانمارک اعلام کردند که تعیین مهلت برای تکمیل تحقیقات حملات تروریستی در خطوط لوله گازی روسیه غیرممکن است.

در این نامه تاکید شده است که ماهیت خرابکاری که در نورد استریم رخ داده بی‌سابقه و تحقیقات مربوط به آن پیچیده است.

بنا به نامه این سه کشور اروپایی، هنوز نمی توان مشخص کرد که این حملات از سوی دولت یا نهاد دولتی سازماندهی شده است یا خیر.

سوئد، آلمان و دانمارک تاکید کردند که روسیه در جریان تحقیقات در حال انجام مربوط به انفجارهای خطوط لوله گازی نورد استریم قرار گرفته است.

در این نامه یادآور می شود بازدید از مکان های انفجار نورد استریم بلامانع است.

یک دیپلمات ارشد روسیه در سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد که مسکو درخواست نشست جدیدی از شورای امنیت سازمان ملل برای ۱۱ ماه جولای (سه شنبه، ۲۰ تیر ماه) در خصوص بحث درباره انفجارهای سپتامبر گذشته در خطوط لوله گاز نورد استریم را ارائه کرده است.