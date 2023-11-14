به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه اضطراری آنفلوانزای فوق حاد شهرستان میامی به میزبانی فرمانداری این شهرستان از حضور نیروهای جهادی و مردمی و بسیج در بخش کالپوش تقدیر کرد و بیان داشت: یک کارگاه‌های با همکاری ستاد فرمان اجرایی، فرش شویی و قالی شویی و همچنین تعمیر لوازم خانگی راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه اقلام بسیار خوبی در بخش کالپوش توسط شورای بخش تهیه و در حال توزیع بوده و باعث دلگرمی مردم شده است، تاکید کرد: برخی کاستی‌ها نیز در این بحران وجود دارد و به صورت تخصصی باید رفع کنیم به ویژه نیروی انسانی که یکی از اولویت‌ها محسوب می‌شود.

فرماندار میامی همچنین با اشاره به اقدامات عاجلی که باید در کالپوش سیل زده صورت گیرد، گفت: برخی موارد نیاز به پیگیری دارد از جمله پل روستای حسین آباد و پل مربوط به راه و شهرسازی در بخش کالپوش که این امر مورد اقدام قرار گرفته است.

آشوری با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص آنفلوانزای فوق حاد پرندگان همکاری لازم را داشته باشند و جهاد نظارت بیشتری داشته باشند، تاکید کرد: جلسات آموزشی با کمک دامپزشکی در کالپوش برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تیم‌های دامپزشکی در کالپوش تقویت می‌شود، گفت: گزارش گیری و استقرار تیم‌های دامپزشکی در روستاها در کنار تست‌ها از مرغداری‌ها نیاز مبرمی است که باید انجام شود.