وقوع ۱۲۳ مورد حادثه در حوزه برق منطقه ای گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قنبرزاده صبح یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان مهر ماه از تعداد کل حوادث برق منطقه‌ای گیلان ۱۲۳ مورد شامل ۴۷ مورد انتقال و ۷۶ مورد فوق توزیع، ۴۰ مورد از حوادث ناشی از درختان بوده که ۲۹ مورد از این حوادث در بخش انتقال بوده است.

وی با بیان اینکه در واقع ۷۲.۵ درصد از حوادث سطح ولتاژ انتقال، ناشی از درختان بوده است، افزود: این در حالی است که، پس اخذ مجوز اضطراری درخت زنی از اداره کل منابع طبیعی استان گیلان ‬ میزان حوادث ناشی از درختان تا پایان مهر ماه، ۸ مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ مورد در واقع ۶۲ درصد کاهش یافته است.

معاون بهره برداری برق منطقه‌ای گیلان تصریح کرد: با توجه به پوشش جنگلی و اقلیم سرسبز استان گیلان، رشد گیاهان و درختان در منطقه به سرعت رخ می‌دهد که به دلیل ورود درختان و یا سرشاخه‌های آنها به حریم خطوط، بخشی از خطوط انتقال و فوق توزیع از مدار خارج می‌شود. ورود درختان به حریم خطوط نه تنها می‌تواند موجب خاموشی در شبکه برق شود، بلکه می‌تواند موجب بروز آتش سوزی گسترده در مناطق جنگلی استان نیز شود.

وی ادامه داد: این حوادث در برخی مواقع منجر به خروج واحدهای نیروگاهی و از دست دادن توان تولیدی نیروگاه‌ها و همچنین خاموشی مشترکان می‌شود که در شرایط اوج بار شبکه، این حوادث ضمن تحت تأثیر قرار دادن شبکه سراسری، می‌تواند موجب از دست رفتن پایداری شبکه سراسری نیز شود.

قنبرزاده گفت: با توجه به اینکه صنعت برق، زیربنای توسعه بوده و زندگی و معاش مردم مستقیماً با برق گره خورده، وقوع این حوادث در زمان اوج بار می‌تواند چالش بزرگی برای صنعت برق و کشور به همراه آورد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موجود، عدم امکان به موقع درخت زنی مربوط به درختان منابع طبیعی با توجه به زمان بر بودن پروسه اخذ پروانه قطع درختان و محدودیت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در صدور پروانه قطع درختان تا زیر ۲۰ متر مکعب از جمله مشکلاتی است که در اسرع وقت باید با همکاری سازمانهای ذیربط برطرف شود. و برق گیلان به طور جدی پیگیر این موضوع است.

قنبرزاده تصریح کرد: برق منطقه‌ای گیلان به علت نداشتن دیسپاچینگ منطقه، جهت اخذ مجوز خاموشی برای رفع عیوب خطوط انتقال شرکت از دیسپاچینگ منطقه شمال در مازندران، با تأخیرات و مشکلاتی متعددی رو به رو بوده که سبب مضاعف شدن چالش‌های موجود شده که این موضوع ضرورت احداث دیسپاچینگ GAOC در استان گیلان را دو چندان می‌کند.