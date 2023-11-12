مهلت جشنواره شعر و داستان انقلاب تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد دانشگر دبیر سیزدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب اسلامی گفت: به منظور ایجاد بستری برای آفرینش آثار ادبی با محوریت مضامین و مفاهیم مرتبط با انقلاب اسلامی و زمانبر بودن فرآیند خلق اثر و همچنین بر اساس درخواست مؤلفان جهت تکمیل و بازنویسی نهایی آثار خود، مهلت ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره تا پایان آذر تمدید شد.
وی ادامه داد: عدالت و انسانیت، وحدت امت اسلامی، رفعت ملی، اخلاق و معارف دین، گفتمان انقلاب اسلامی، مقاومت با رویکرد ستمستیزی، مبارزه با استکبار جهانی، مسائل و رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی؛ سالهای قبل از انقلاب، روزهای پیروزی انقلاب و پس از آن تا وقایع امروز، دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش و جایگاه انقلاب اسلامی در رهبری، وحدت، انسجام ملی و همراهی با جریانهای استکبارستیز جهان با تأکید بر هویت اسلامی از جمله محورهای محتوایی سیزدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب است.
دبیر سیزدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب اسلامی افزود : نویسندگان و شاعران میتوانند آثار خود را در قالبهای رمان بزرگسال، رمان نوجوان، مجموعه داستان و مجموعه شعر در پایگاه جشنواره به نشانی artfest.ir ثبتکنند. همچنین علاوه بر مجموعه داستان انفرادی، در جهت دیدهشدن ظرفیت کارگاههای ادبی، امکان شرکتدادن مجموعه داستان گروهی با موضوعات مرتبط نیز فراهم شده است. مسئولان انجمنهای ادبی بهعنوان کاربر اصلی میتوانند آثار منتخب اعضا را در قالب مجموعه داستان در سایت جشنواره ثبت کنند.
دانشگر در پایان گفت: جوایز این دوره علاوه بر تندیس جشنواره و دیپلم افتخار در بخش رمان بزرگسال دو میلیارد ریال، رمان نوجوان یک میلیارد ریال، مجموعه داستان یک میلیارد ریال و مجموعه شعر پانصد میلیون ریال هدیه نقدی خواهد بود. آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره داستان و شعر انقلاب اسلامی بهمن سال جاری برگزار میشود.
نظر شما