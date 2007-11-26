به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش صابری مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به تخریب چند اثر تاریخی - فرهنگی در تهران افزود: پرونده شکایت از تخریبگران آثار مذکور به مراجع قضایی ارجاع داده شده و از سوی سازمان میراث فرهنگی استان تهران در حال پیگیری است.

وی آسیب به " عرصه " و " حریم" آثار فرهنگی را دو موضوع متفاوت در روند پیگیری قضایی دانست و گفت: در قانون مجازات اسلامی برای تخریبگران عرصه یا حریم آثار فرهنگی مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: اگر شخص یا اشخاصی به تمام محتوا و ابنیه مجموعه فرهنگی تاریخی آثار ملی صدمه ای وارد کند علاوه بر جبران خسارت، به یک تا 10 سال حبس محکوم می شوند.

صابری به ماده 566 قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری غیر مجاز و تغییر کاربری اماکن تاریخی اشاره کرد و افزود: در این ماده نیز به جبران خسارت و حبس متخلفان اشاره شده است.

مدیر کل دفتر حفظ و احیای بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصویب طرحی در شهرداری به نام " طرح های بالا دست شهری " را در خصوص اماکن تاریخی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اگر یک اثر تاریخی در این طرح تصویب شده باشد، جرم در نظر گرفته شده برای متخلفان سنگین تر خواهد بود.

این مقام مسئول تاکید کرد: فقر اطلاع رسانی و آگاه نبودن مردم از بسیاری از ضوابط و قوانین در خصوص اماکن تاریخی گاه منجر به رخداد هایی می شود که جبران آن غیر ممکن یا نیازمند زمان طولانی است.